Per Regione e Comuni Saint-Oyen, Etroubles e Saint-Rhémy-en-Bosses è necessario intervenire quanto prima eliminando restringimento sulla strada statale 27

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio e i Comuni di Saint-Oyen, Etroubles e Saint-Rhémy-en-Bosses, in relazione ai disagi dovuti ai lavori di manutenzione straordinaria ANAS per l’adeguamento delle barriere stradali lungo tratti della strada statale 27 del Gran San Bernardo, ritengono necessario intervenire quanto prima, eliminando il restringimento stradale.

Nell’autunno 2021 e poi nello scorso mese di aprile era stato segnalato ad ANAS che l’aumento del flusso veicolare nel periodo estivo avrebbe portato ad una situazione di congestione del traffico sul primario asse di collegamento verso il valico e il traforo internazionale.

Tale preoccupazione è manifestata anche dai rappresentanti della vallata, nei cui territori stagionalmente è considerevole la presenza di turisti, molti provenienti dalla vicina Svizzera. Per questo, si era evidenziato la necessità di una prioritaria e urgente definizione dell’intervento.



Il disagio veicolare è determinato da un restringimento della carreggiata dal km. 18+700 al km 20+000 della SS27. A seguito delle richieste della Regione, ANAS ha riferito di aver inserito l’intervento nella programmazione di manutenzione 2021 e 2022. ANAS riferisce che lo stesso è stato soggetto ad una variante sulla scelta progettuale e che attualmente l’ultimazione dei lavori è prevista prima della stagione invernale.



La Regione e i Comuni di Saint-Oyen, Etroubles e Saint-Rhémy-en-Bosses, richiamando la collaborazione che contraddistingue i rapporti con ANAS e che in altre situazioni ha portato ad accelerare e ottimizzare i cantieri in corso, chiedono ad ANAS di dare massima priorità alla realizzazione dell’intervento, garantendo nel contempo che la gestione del traffico sia adeguata alla diversa intensità dei flussi dei giorni settimanali, delle festività e dei week-end.