Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera all’Universitá degli studi di Torino per l’anno accademico 2021/2022

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che, con Decreto rettorale del 13 luglio 2022 è stato indetto, per l’anno accademico 2021/2022, il bando per l’ammissione alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università degli Studi di Torino, che prevede la riserva di un posto e di una borsa di studio di euro 12mila 300 annui a favore di un candidato utilmente collocato nella relativa graduatoria e residente nel territorio regionale.

La domanda di iscrizione al test di ammissione alla scuola di specializzazione deve essere presentata entro il 5 settembre 2022, accedendo al sito Internet di Unito e seguendo il percorso: Didattica>>Immatricolazioni e iscrizioni>>Corsi post laurea (master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati, ecc.)>>Scuole di specializzazione e corsi abilitanti.

Il beneficiario del posto e della borsa di studio dovrà sottoscrivere, prima dell’immatricolazione alla scuola di specializzazione, presso la Struttura regionale assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, l’impegno a prestare servizio, presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta, per un periodo minimo complessivo di cinque anni a seguito del conseguimento della specializzazione.

Il bando è reperibile nel sito Internet della Regione autonoma Valle d’Aosta - sezione Sanità - al seguente link: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>sanita/personale/formazione/<wbr></wbr>contratti/default_i.asp

Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario - studimedicina@regione.vda.it