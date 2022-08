Saint-Denis: Al cabaret con il Bell'anatroccolo

L’amministrazione comunale di Saint-Denis propone agli amanti del cabaret lo spettacolo IL BELL’ANATROCCOLO con il comico Gigi Travostino.

Un percorso di esilaranti riflessioni ed aneddoti sulla bellezza, la bruttezza, la balbuzie e le mille ansie che bloccano o cambiano la nostra vita. Come si fa a capovolgere i propri difetti in vantaggi? Cosa vuol dire innamorarsi di una donna cubana? Tutti possiamo trasformarci perché tutti siamo sia il brutto che il bell’anatroccolo: dipende solo dalla prospettiva. Perché ridere è una cosa seria e Gigi riuscirà con la sua intelligente ironia a far vibrare di risate anche le antiche e severe mura del castello di Cly.