Valgrisenche: Processione in devozione alla Madonna delle Nevi

Ogni anno il 5 agosto si svolge la processione per celebrare la Madonna delle nevi, mantenendo viva la tradizione in seguito al voto effettuato dagli abitanti di Valgrisenche nel lontano passato, per richiedere protezione.

Risale al 1818 la promessa solenne fatta dai capifamiglia e dalle alte cariche della valle di dedicare il 5 agosto, il giorno di Notre Dame des Neiges, ad una processione al lago San Grato. In tale occasione si chiedeva alla Madonna e al Santo la protezione da calamità naturali e altre catastrofi, oltre a un buon raccolto e a condizioni favorevoli per portare avanti la stagione negli alpeggi.

PROGRAMMA :

ORE 6.30 PARTENZA PROCESSIONE DALLA CHIESA

PARROCHIALE

ORE 8.30 SANTA MESSA ALL'ALPEGGIO GRAND'ALPE,

RAGGIUNGIBILE IN AUTO PER L'OCCCASIONE

ORE 18.00 ARRIVO DELLA PROCESSIONE IN PIAZZA

E VESPRI SOLENNI

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.prolocovalgrisenche.com/o i social Facebook e Instagram visit_Valgrisenche