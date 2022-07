Operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga

Babacar Gueye, un ventunenne di origine senegalese era già stato arrestato nel maggio scorso dai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent per possesso di sostanze stupefacenti. I militari lo avevano fermato per un controllo alla stazione ferroviaria di Chatillon, trovandolo in possesso di circa 20 grammi tra eroina e cocaina. In arrivo da Torino, è risultato avere diversi precedenti di polizia che, secondo i carabinieri, lo farebbero ritenere dedito allo spaccio di droga.

Nell’ambito di una operazione dell’Arma il giovane è stato nuovamente arrestato con altre e quattro persone, tra le quali due coniugi. La donna è agli arresti domiciliari. Nell’indagine, in corso da tempo, era coinvolta anche Jessica Lesto, trovata morta a maggio in riva alla Dora, in zona Tzambarlet, ed il marito Dia Matabara che ala allora è irreperibile. Una persona è stata arretsta in Sicilia più precisamente a Noto.