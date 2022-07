ASSISTENZA MEDICO-GENERICA: AMBULATORI AD ACCESSO DIRETTO NELLE LOCALITA’ TURISTICHE

L’Azienda Usl ha attivato un servizio di assistenza medica dedicato anche ai turisti, mediante ambulatori ad accesso diretto presenti nelle principali località di villeggiatura. Si tratta di ambulatori ad accesso diretto operativi nei giorni feriali e si precisa che non è prevista l’attività a domicilio.

Negli ambulatori viene erogata assistenza medico-generica a favore degli assistiti che sono iscritti al Servizio Sanitario della Regione Valle d’Aosta (SSR) senza corresponsione della quota di compartecipazione alla spesa (ticket), sia ai non iscritti, che sono soggetti al pagamento di 10 euro per la prescrizione ripetitiva (ricetta medica) e di 25 euro per la prescrizione ambulatoriale (visita).

L ’attività degli ambulatori ad accesso diretto viene effettuata presso le sedi seguenti:

GRESSAN-PILA

Dal 01 al 05 agosto 2022

- Martedì ore 15.00 – 18.00

- Mercoledì ore 14.30 – 19.30

- Giovedì ore 09.45 – 13.45 e 15.00 – 17.00

- Venerdì ore 09.30 – 13.30

Dal 08 al 31 agosto 2022

- Martedì ore 15.00 – 18.00

- Mercoledì ore 14.30 – 19.30

COURMAYEUR - Centro traumatologico

Fino al 05 agosto 2022

- Lunedì ore 13.30 – 16.30

- Martedì ore 16.30 – 19.30

- Mercoledì ore 14.00 – 17.00

- Giovedì ore 14.00 – 17.00

- Venerdì ore 14.00 – 17.00

Dal 08 agosto al 12 agosto 2022

- Martedì ore 14.30 – 18.30

- Giovedì ore 14.30 – 18.30

Dal 16 agosto al 31 agosto 2022

- Lunedì ore 13.30 – 16.30

- Martedì ore 16.30 – 19.30

- Mercoledì ore 14.00 – 17.00

- Giovedì ore 14.00 – 17.00

- Venerdì ore 14.00 – 17.00

LA THUILE – Ambulatorio comunale

Previo contatto telefonico con il medico in servizio al numero 351.8775542

Fino al 31 agosto 2022

- Martedì ore 11.00 – 14.00

- Giovedì ore 14.00 – 17.00

COGNE – Ambulatorio Usl in loc. Villaggio Cogne, 49

Dal 02 agosto al 05 agosto 2022

- Martedì ore 14.30 – 18.30

- Giovedì ore 14.30 – 18.30

Dal 08 agosto al 19 agosto 2022

- Lunedì ore 11.00 – 16.00

- Martedì ore 11.00 – 16.00

- Giovedì ore 09.00 – 15.00

- Venerdì ore 11.00 – 16.00

Dal 22 al 26 agosto 2022

- Lunedì ore 16.00 – 19.00

- Martedì ore 11.00 – 14.00

- Mercoledì ore 11.00 – 14.00

- Giovedì ore 13.00 – 16.00

- Venerdì ore 10.00 – 13.00

VALTOURNENCHE – Ambulatorio Usl in fraz. Crétaz, 67

Dal 01 al 05 agosto 2022

- Lunedì ore 08.30 – 14.30

- Martedì ore 11.00 – 17.00

- Mercoledì ore 13.00 – 19.00

- Giovedì ore 10.00 – 16.00

- Venerdì ore 08.30 – 14.30

Dal 08 al 12 agosto 2022

- Lunedì ore 10.00 – 16.00

- Martedì ore 11.00 – 17.00

- Mercoledì ore 10.00 – 16.00

- Giovedì ore 10.00 – 16.00

- Venerdì ore 13.00 – 19.00

Dal 16 al 19 agosto 2022

- Martedì ore 08.30 – 14.30

- Mercoledì ore 08.30 – 14.30

- Giovedì ore 10.00 – 16.00

- Venerdì ore 10.00 – 16.00

Dal 22 al 26 agosto 2022

- Lunedì ore 08.30 – 14.30

- Martedì ore 11.00 – 17.00

- Mercoledì ore 10.00 – 14.00

- Giovedì ore 10.00 – 16.00

- Venerdì ore 08.30 – 14.30

Dal 29 al 31 agosto 2022

- Lunedì ore 11.30 – 17.30

- Martedì ore 11.00 – 17.00

- Mercoledì ore 10.00 – 14.00

Val d’AYAS

Fino al 05 agosto 2022

BRUSSON – Ambulatorio Usl

- Lunedì ore 15.00 – 19.00

- Mercoledì ore 15.00 – 19.00

AYAS/CHAMPOLUC – Ambulatorio comunale

- Martedì ore 15.00 – 18.30

- Giovedì ore 15.00 – 18.30

- Venerdì ore 15.00 – 18.30

Dal 08 al 31 agosto 2022

BRUSSON – Ambulatorio Usl

- Lunedì ore 15.30 – 18.30

- Mercoledì ore 08.00 – 11.00

- Venerdì ore 15.30 – 18.00

AYAS/CHAMPOLUC – Ambulatorio comunale

- Martedì ore 08.00 – 11.00

- Giovedì ore 15.00 – 18.00

GRESSONEY-SAINT-JEAN – c/o Sporthaus, loc. Tschoarde, 29

Dal 01 al 05 agosto 2022 - Dal 22 al 26 agosto 2022 - Dal 29 al 31 agosto 2022.

Previo contatto telefonico con il medico in servizio al numero 349.70597965

- Lunedì ore 08.00 – 14.00

- Martedì ore 13.00 – 19.00

- Mercoledì ore 08.00 – 14.00

- Giovedì ore 08.00 – 14.00

- Venerdì ore 13.00 – 19.00

Dal 16 al 19 agosto 2022.

Previo contatto telefonico con il medico in servizio al numero 339.4571852

- Martedì ore 13.00 – 19.00

- Mercoledì ore 08.00 – 14.00

- Giovedì ore 13.00 – 19.00

- Venerdì ore 13.00 – 19.00