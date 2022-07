L’impatto della crisi idrica sulle rinnovabili: perché acqua ed energia sono correlate

La necessità di acqua per generare energia non riguarda solo il settore idroelettrico, ma anche le centrali termoelettriche, quali reattori nucleari, unità a gas, a carbone e a biomasse.

Questo perché si tratta di impianti che richiedono moltissima acqua, ad esempio per garantire la funzionalità dei sistemi di raffreddamento o per generare vapore.

L’acqua viene prelevata direttamente da fiumi e laghi situati in prossimità delle centrali. Nel caso delle centrali nucleari (ricordiamo che la Francia è il Paese europeo che fa più ampio ricorso al nucleare) gli impianti pompano acqua dai fiumi o dal mare per garantire il raffreddamento dei reattori, per poi rigettarla riscaldata, dovendo rispettare limitazioni legate alle temperature.

Sempre più frequentemente, a causa delle intense ondate di calore che provocano l’abbassamento del livello dei fiumi e il veloce riscaldamento delle acque, si sono susseguite dallo scorso mese di maggio in poi delle sospensioni alla produzione di energia nucleare francese.

In che modo risolvere questo problema caratteristico degli impianti termoelettrici? Una delle soluzioni suggerite dalla comunità scientifica e di investire nelle tecnologie di raffreddamento ad aria e nei sistemi di recupero-riciclo dell’acqua.