Raccolta di toner esausti e vernici presso gli ecocentri di Aosta

Un nuovo servizio rivolto a tutta la popolazione si aggiunge per migliorare la raccolta differenziata e ridurre sempre più la quantità dei rifiuti indifferenziati che conferiamo alla discarica di Brissogne.

Dallo scorso 14 luglio, è infatti attiva, presso gli Ecocentri del Comune di Aosta a Montfleury e in Via Caduti del lavoro, la raccolta delle vernici e dei toner esausti.Un importante traguardo che consente, inoltre, di sottrarre dalla discarica sostanze altamente inquinanti e pericolose che non devono essere gettate nel cassonetto dell’indifferenziata ma conferite gratuitamente nei due Ecocentri comunali.

Si possono conferire i residui di vernici, smalti, pitture e resine di provenienza domestica con i loro contenitori: secchielli plastici, metallici o bombolette spray. Con l’occasione si rinnova l’invito a conferire, sempre presso gli Ecocentri, gli oli vegetali esausti (scarti di olio e olio di frittura) dove, al primo conferimento, verrà consegnata dagli addetti della Soc. Quendoz una pratica tanichetta accompagnata da una cartolina esplicativa del servizio.

L’Assessore all’ambiente Loris Sartore commenta: “Sono soddisfatto di questo ulteriore passaggio verso una raccolta differenziata sempre più di qualità ed auspico di superare, a breve, anche quantitativamente il già buon livello di percentuale della differenziata.”