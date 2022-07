I premiati della 69/a Mostra-Concorso dell’Artigianato valdostano di Tradizione e della seconda edizione dei premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione

La giuria designata dall’amministrazione regionale, composta da Roberto Domaine (in qualità di Presidente), Omar Borettaz (esperto di in storia della Valle d’Aosta), Susanna Belley (esperto in ambito etnografico), Ivonne Pellissier (rappresentante IVAT) e da un esperto di ogni categoria, ha assegnato i seguenti premi ai partecipanti della 69ª Mostra-Concorso dell'artigianato valdostano di tradizione:

ATTREZZI E OGGETTI PER L'AGRICOLTURA – Soffietto per camino “ Soflet”

1° premio Livio Charbonnier

2° premio Giuseppe Martoccia

3° premio Riccardo Borney

CERAMICA – Animali selvatici della Valle d’Aosta

1° premio RAYSOR’G di Fabio Cornaz

CHANVRE DI CHAMPORCHER – Camicia da donna

1° premio Felicina Colliard

COSTRUZIONI IN MINIATURA – Un santuario di quota, quelli dove si festeggia la Madonna delle nevi il 5 agosto Miserin, Cuney, Verdonnaz, Breuil, Munhes (Issime)

1° premio Piero Enrietti

COSTUMI TRADIZIONALI - Manon, servante de la cité d’Aoste

1° premio Soccorsa Milione

DENTELLES DI COGNE – Copertura lampada da tavolo

1° premio Lea Bérard

2° premio Rachele Abram

DRAP DI VALGRISENCHE – Gilet da uomo

1° premio LES TISSERANDS Soc. Coop. – Luana Usel – Nadia Letey

2° premio LES TISSERANDS Soc. Coop. – Emy Maguet – Aslik Aloyan

GIOCATTOLI – Birilli

1° premio Roberto Meggiolaro

2° premio Dante Marquet

3° premio Le BOIS QUI TOURNE di Alessandro Podda

INTAGLIO DECORATIVO – Stampo per il burro

1° premio Claudio Anzeloni

2° premio Roberto Zavattaro

3° premio Augusto Saltarelli

LAVORAZIONI IN FERRO BATTUTO – Accetta da Sabotier

1° premio Livio Mognol

2° premio Associazione EN-FER

LAVORAZIONI IN PELLE E CUOIO – Zaino

1° premio Livio Mognol

2° premio Le Cuir d’Andres di Aldo Andres Villegas Castiglioni

3° premio MINEL di Anna Maria Malavolti

MOBILI – Tavolino da salotto

1° premio Didier Milliery

2° premio Falegnameria LO TZAPOTEUN di Christian Chamonin

OGGETTI IN VANNERIE – Cesto a coste alla valdostana per la raccolta delle mele

1° premio Pier Perrin

2° premio Elvira Barmette

3° premio Nella Pardi

Nella categoria Vannerie la giuria ha assegnato un premio di eccellenza a Giorgio Cornaz perché la cesta, pur non essendo stata eseguita con la tecnica "a coste" valdostana, richiesta dal concorso, ma a "punto cucito", è il frutto di una lunga e paziente lavorazione, quasi perfetta, che rende l'oggetto prezioso e unico nel suo genere. Con questo riconoscimento la Giuria ha voluto incoraggiare i pochissimi artigiani che ancora vi si dedicano a perseverare con questo tipo di lavorazione secolare.

E’ stata inoltre assegnata una menzione all’artigiano Angelo NICCO, in quanto il manufatto è stato realizzato con una tecnica "a liste" (non richiesta dal concorso), anche questa praticata da un numero sempre minore di artigiani.

OGGETTI TORNITI – Scodella da vino (Choppa)

1° premio Bruno Franco

2° premio Romano Hugonin

3° premio Ruggero (Roger) Brunodet

PIETRA LOCALE – Olla tornita con coperchio

1° premio Cesare Bottan

2° premio Roberto Zavattaro

RAME – Pentolino per il latte con coperchio

1° premio Andrea Guglielmetti

SCULTUR E – Animali selvatici della Valle d’Aosta

bassorilievo:

1° premio Erik Fisanotti

2° premio Michael Munari

3° premio Ornella Cretaz

tuttotondo:

1° premio Giangiuseppe BARMASSE

2° premio Siro Viérin

3° premio Ugo Corgnier

Nella categoria scultura la giuria ha assegnato una menzione allo scultore Michel Rosset in quanto l’originalità del soggetto e dello schema compositivo, realizzati con notevole capacità tecnica, esaltata dal ricorso a un colore intenso, attribuiscono un effetto realistico all’opera.

VETRO – Animali selvatici della Valle d’Aosta

1° premio Francesco Mandalari

SABOTS

PREMIO DI PARTECIPAZIONE Mauro Herin

Sono inoltre state selezionate le seguenti cinque sculture, nell’ambito della seconda edizione dei premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione:

scultura di Siro Viérin;

scultura di Giangiuseppe Barmasse

scultura di Luciano Regazzoni

scultura di Enrico Massetto

scultura di Roberto Chiurato

