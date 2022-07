L’OPINIONE DI PAYS D’AOSTE SOUVERAIN: BASTA COMPROMESSI!

I Valdostani hanno la volontà di autogovernarsi, e hanno anche il senso della responsabilità. Lo hanno dimostrato i Sindaci che, esponendosi anche a critiche più o meno giustificate, con il loro disperato appello di continuità, pur di garantire lo sviluppo dei propri comuni, al “gelido banchiere” Draghi hanno saputo mettere da parte i torti inflitti dal Min.

Speranza che con le sue imposizioni assurde per le nostre piccole realtà ne ha messo in ginocchio l’economia, hanno soprasseduto sui virulenti insulti sullo scacchiere bellico europeo del Ministro. Di Maio privi di un minimo di senso della diplomazia che di fatto hanno aumentato drasticamente il costo della vita.

Nonostante tutto ciò ancora una volta la Vallée d’Aoste porta le conseguenze dell’inciampo del governo italiano per incapacità o meschini giochi di potere. È evidente che l’Indipendenza è una necessità per non cadere nell’abisso che il susseguirsi di governicchi ci sta portando. Certo facciamo ancora parte dell’Italia quindi auspichiamo che i prossimi rappresentanti Valdostani a Roma si impegnino a fondo per l’applicazione della Zona Franca senza ulteriori compromessi.

HALTE-LÀ AUX COMPROMIS!

Les Valdôtains ont la volonté de se auto-gouverner, ils ont aussi le sens des responsabilités. Cela a été démontré par les Syndics qui, même en s'exposant à des critiques plus ou moins justifiées, avec leur appel désespéré à la continuité, afin de garantir le développement de leurs communes, au "banquier glacial" Draghi ont su mettre de côté les torts infligés par le ministre Speranza avec ses impositions absurdes pour nos petites réalités, mettant l'économie à genoux, ils ont sursis sur les insultes virulentes sur l'échiquier de guerre européen du ministre Di Maio sans un minimum de sens de la diplomatie qui en fait ont considérablement augmenté le coût de la vie.

Malgré tout cela, une fois de plus la Vallée d'Aoste en apporte les conséquences car le gouvernement italien trébuche par incapacité ou petits jeux de pouvoir. Il est évident que l'Indépendance est une nécessité pour ne pas tomber dans l'abîme que nous amène la succession de pénibles gouvernements.Bien sûr, nous faisons toujours partie de l'Italie, nous espérons donc que les prochains représentants valdôtains à Rome s'engageront pleinement pour l'application de la Zone Franche sans autre compromis.