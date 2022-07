Inauguration de la statue d'Auguste et de l'exposition «Identité»

Mardi 26 juillet 2022, à 18h, sur la place de l’Arc d'Auguste d’Aoste, se tiendra la cérémonie d'inauguration de la statue en bronze de l'empereur Auguste, fondateur de l'ancienne cité romaine d’Augusta Prætoria Salassorum, réalisée par le sculpteur Gabriele Garbolino Ru et offerte au Conseil de la Vallée par l'Ami de la Vallée d'Aoste Léonard Gianadda.

C’est à cette occasion que sera inaugurée «Identité», l'exposition photographique présentant trente-deux clichés de la collection Gianadda et organisée par l'association culturelle «La clé sur la porte», en collaboration avec la Commune d'Aoste et la Fondation Gianadda de Martigny.

Au vernissage interviendront le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, le Syndic d'Aoste, Gianni Nuti, l'Assesseur communal à la culture, Samuele Tedesco, le Président de la Fondation Gianadda, Léonard Gianadda, et la Présidente de l'association «La clé sur la porte», Nicole Seris.

Moulage d'une statue antique, cette statue d'Auguste a été réalisée par Gabriele Garbolino Ru, sculpteur diplômé de l'Accademia delle belle arti de Turin en 1996, dont les œuvres ornent le Parco di scultura d’Ostellato (province de Ferrare), ainsi que le Parco d'Arte Quarelli (Roccaverano, dans la province d’Asti) et figurent aussi dans la Collection permanente de sculptures de la Fondation Gianadda de Martigny. La statue, qui mesure 2,10 mètres de hauteur et pèse 350 kg, est posée sur un socle en travertin. Le Conseil régional l’a remise à la Commune d'Aoste, qui en assurera l'entretien, tandis que l'Assessorat régional des ouvrages publics s’est occupé de sa mise en place.

«Identité» est une exposition en plein air qui animera les rues de la ville d’Aoste: elle se compose de photographies prises par Léonard Gianadda lors de ses voyages autour du monde dans les années 1950 et 1960. À travers les souvenirs très personnels de ce grand collectionneur, mécène et amoureux de la photographie, de l’art et de l’archéologie, l'exposition entend, pendant les mois d'été, ouvrir dans la ville quelques fenêtres sur diverses parties du monde et présenter des fragments d’identité appartenant à des réalités très lointaines et profondément différentes.