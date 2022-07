Courmayeur: La Tsapletta di luglio è in edicola

Il numero estivo del trimestrale della biblioteca comunale “La Tsapletta”, diretto da Moreno Vignolini, è in distribuzione gratuita nelle edicole di Courmayeur, in Municipio e in biblioteca. In copertina su questo numero un’immagine che richiama la recente inaugurazione del progetto triennale del Comune “Mémoires Photo” con un articolo tutto da leggere all’interno. Oltre ai principali eventi estivi trovano spazio tra le pagine di questo numero tanti approfondimenti e articoli dedicati alla montagna, all’attualità, alle novità del territorio e come sempre alla ricostruzione di storia locale.

L’approfondimento storico, a firma di Césarine Pavone, questa volta ci offre un ricco articolo di alcune pagine con suggestive foto storiche, alcune inedite, tutte dedicate al ghiacciaio La Brenva. Una volta qui si produceva ghiaccio, eccome! L’excursus storico in questo articolo è approfondito con tante curiosità tutte da leggere! Tra i tanti articoli e approfondimenti legati agli eventi e alla vita di comunità, non manca l’esperienza giornalistica che gli studenti del Liceo Linguistico di Courmayeur hanno portato avanti per 3 anni grazie ad un progetto Piter – Alcotra, esperienza che gli sarà sicuramente utile anche per il futuro.

Di montagna e di novità si parla nell’articolo a firma di Guido Andruetto che è salito al rifugio Bonatti per due chiacchiere veloci con i nuovi gestori di questo storico e noto luogo, dove è passata recentemente anche la cantante israeliana Noa, per festeggiare il proprio anniversario di matrimonio. Sul suo profilo Instagram non mancano infatti foto e video che testimoniano questo passaggio.

La Tsapletta, periodico culturale della biblioteca di Courmayeur, offre poi tanti altri articoli e spunti relativi a tante novità e servizi che hanno interessato il territorio in questi mesi. Tutti da leggere e scoprire in questo numero che come sempre è possibile scaricare in formato PDF anche dal sito del Comune di Courmayeur, alla sezione “Biblioteca - La Tsapletta”.