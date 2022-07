Aosta-Becca di Nona oggi al via la Becca Pink • Aosta • Charvensod

Raccolti seimila euro con la Becca PINK. La corsa-camminata non competitiva al femminile di soli 5 chilometri organizzata dall’A.S.D. Becca di Nona 3142 in collaborazione con l’Associazione V.I.O.L.A., nata per sostenere le donne colpite da tumore al seno. Oltre 600 donne iscritte alla prima gara solidale tutta al femminile in Valle d’Aosta all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione.

Per dovere di cronaca nelle prime tre posizioni si sono piazzate Gloriana Pellissier, Stefania Canale, Elisa Vitton Mea. Ma le vincitrici sono tutte le donne che hanno partecipato e che hanno portato un messaggio di speranza e di solidarietà.

“La Becca PINK – fanno sapere dall’organizzazione – è una gara destinata a crescere perché alla portata di tutti, dai buoni principi e solidale”.

Tante le storie personali delle donne e delle ragazze che hanno partecipato, come quella di Roberta che ha deciso di festeggiare con le sue amiche il proprio addio al nubilato proprio alla Becca PINK. Ma anche mamme in dolce attesa e tante donne guarite e curate dal tumore al seno.

Per l’occasione, al campo sportivo di Charvensod, si è inaugurato il Becca Village con i chioschi dedicati allo street food.

Appuntamento sabato con la Becca KIDS e domenica con la gara clou, la Aosta Becca di Nona, che vede tra i nomi illustri spiccare quello di Nadir Maguet, che attualmente detiene il record per il miglior tempo alla Aosta Becca di Nona categoria uomini di 1h50’58”; Gloriana Pellissier, Massimo Farcoz, Dennis Brunod e Chiara Giovando. Tra gli stranieri spicca il nome di Gediminas Grinius atleta lituano nata il 25 luglio 1979 . Un ultra-trail runner , ha vinto in particolare la Transgrancanaria e l’ Ultra-Trail Mt. Fuji nel 2015 . È anche arrivato terzo nell’Ultra-Trail World Tour 2014 , secondo nell’Ultra-Trail World Tour 2015 e primo nell’Ultra-Trail World Tour 2016.

Gli appuntamenti sportivi del week-end:

16 Luglio 2022, BeccaKids , mini gara dedicata ai bambini (1a edizione; cat. 2007 – 2016; partenza ore 10:00 );

, mini gara dedicata ai bambini (1a edizione; cat. 2007 – 2016; ); 17 Luglio 2022, La Montée des Gourmands, camminata enogastronomica non competitiva che permette di unire sport, natura, buon cibo, festa e allegria in un connubio ideale di conoscenza e promozione del territorio (2 a edizione; 7,3 km - 1300 D+; partenza ore 8:45 );

camminata enogastronomica non competitiva che permette di unire sport, natura, buon cibo, festa e allegria in un connubio ideale di conoscenza e promozione del territorio (2 edizione; 7,3 km - 1300 D+; ); 17 Luglio 2022, Aosta – Becca di Nona (13 km, 2500 m+, tempo massimo 4 ore)

17 Luglio 2022, Aosta – Comboé (9 km / 1500 m+).

Il centro logistico della manifestazione sarà come sempre il Campo Sportivo di località Plan Félinaz nel Comune di Charvensod, dove avranno luogo la consegna dei pettorali e il briefing del sabato per gli atleti, nonché il pranzo, le premiazioni e la festa finale della domenica.

