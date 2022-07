I Carabinieri angeli custodi dei cittadini in particolare degli anziani

I Carabinieri hanno una straordinaria missione da compiere al servizio dei cittadini per garantirne la sicurezza, a difesa dei propri beni, dei valori, delle relazioni e delle proprie libertà, lavorando concretamente per proteggerli da coloro che vogliono approfittare per derubarli di tutto questo.

I soggetti più fragili sono gli anziani che sono una risorsa preziosa per ogni Comunità. È così che l'Arma, forte della sua ultrasecolare storia di prossimità ai cittadini, s’impegna anzitutto a prevenire i crimini perpetrati ai danni delle vittime più vulnerabili, attraverso opere di sensibilizzazione con iniziative di rassicurazione sociale, finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'odioso fenomeno delle truffe perpetrate ai danni degli anziani, e mette in guardia gli interessati a non cadere nelle trappole dei truffatori.

Con questi presup-posti, dunque, il Coman-dante della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon ha incontrato alcuni fedeli delle Parrocchie di Chatillon e Saint Vincent.

Gli incontri sono avvenuti presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Chatillon, a margine della Celebrazione Eucaristica tenuta da Don Andrea Marcoz e presso la Chiesa di Saint Vincent e a conclusione della Santa Messa celebrata da Don Lorenzo Sacchi. Sono stati momenti in cui circa duecentocinquanta fedeli, tra cui molti anziani, hanno ricevuto alcuni utili consigli a tutela della propria sicurezza, con suggerimenti su come evitare di rimanere vittime di truffe. Le truffe sono un fenomeno criminale ormai sempre più diffuso, messe in atto da veri e propri professionisti del crimine, attraverso trucchi ed espedienti dai contorni multiformi ed in continua evoluzione.

Al termine degli incontri sono stati, altresì, messi a disposizione dei numerosi e molto interessati fedeli alcuni foglietti illustrativi pieghevoli, realizzati dai Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, sulla base delle linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardanti proprio la prevenzione sulle truffe più comuni, incentrati sui concetti di prudenza, sul concetto di collaborazione con i propri vicini, ricordando che in caso di dubbi o necessità i Carabinieri sono a disposizione dei cittadini e sempre raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, numero da contattare senza preoccuparsi di disturbare.