Valtournenche: Dal 18 luglio servizio medico per i turisti

Amara sorpresa per i consiglieri comunali di Valtournenche che nell’analizzare la seconda variazione al Bilancio di previsione 2022/24 e al relativo Documento unico di programmazione hammp scoperto una maggiore spesa corrente per oltre 400mila euro. L’assessore Elisa Cicco – si legge in una nota - ha spiegato che il documento presenta maggiori spese correnti per 434.288 euro, destinate principalmente all’organizzazione della Coppa del Mondo di sci (200mila euro) e di manifestazioni turistiche e culturali. Le spese in conto capitale più rilevanti sono invece relative alla manutenzione straordinaria di immobili (50mila euro) e alla posa di asfalti (140mila euro).

Il Consiglio ha poi riconosciuta la legittimità di tre debiti fuori Bilancio, nei confronti: dell’Unité Mont Rose (per il canone manutenzione di un ripetitore); del professionista responsabile di un progetto destinato alle scuole e interrotto causa covid; di uno studio legale per un ricorso andato a buon fine.

Ha poi approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e la dichiarazione di interesse pubblico dei lavori di ricostruzione di un muro di sostegno dell’area di manovra superiore in frazione Crépin.

Si tratta di un muro posto al termine della frazione e, nel progetto, è stata inserita anche la rivisitazione della piazzetta Gran Buel, intervenendo sulla pavimentazione e sulle vasche dalla fontana. Sarà rimossa la vasca di più recente realizzazione e resterà quella più antica, che sarà affiancata da fioriere e panchine.

I lavori sono stato chiusi da una comunicazione dell’assessore Rino Pascarella relativa al servizio medico a favore dei turisti (per tutta la Valtournenche) che sarà operativo dal 18 luglio al 20 agosto, nella Casa dello sport; dove è allestito il centro traumatologico invernale.