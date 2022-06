Aperte candidature Festival degli artisti locali

L’edizione 2022 del Festival si svolgerà il 3 e 4 settembre 2022.

Il cuore di Aosta, il suo centro, la sua gente è in festa! Eccoci al Festival des Artistes de Rue di Aosta pronti per incurvare i lati della bocca verso l’alto, pronti a sorridere e a farci coinvolgere dal ritmo incalzante di gag, battute, magie, esibizioni mozzafiato, giochi di fuoco, canzoni, balli, pitture…

È il Festival, è la festa della città che ospita artisti anche di fama internazionale per animare un pubblico straordinario capace di dire sempre sì quando viene coinvolto dagli artisti e si fonda con lo spettacolo, sempre nuovo, sempre diverso, sempre unico!

Il Festival des Artistes de Rue di Aosta nasce nel 2003 grazie alla grande passione dei suoi organizzatori e alla città di Aosta; si afferma subito come evento di successo capace di richiamare migliaia di persone. Inizialmente nato per festeggiare San Grato, il Santo Patrono della città, negli ultimi anni l’evento si è anticipato nell’ultima decade di agosto e in un giorno solo ma concentrato e ricco di professionalità artistiche.

Il Festival propone gli spettacoli ripetutamente e in zone diverse della città mettendo in evidenza le sue vie e piazze ricche di storia. Durante il Festival si può assistere a decine e decine di spettacoli tutti gratuiti e di generi diversi: giocoleria, equilibrismo, funambolismo, mimica, magia, clownerie, tecniche aeree, cabaret, musica, danza, trucchi, humour ed improvvisazione, teatro di figura, burattini…

La sera del Festival tutto si accende con “La Veillà des Artistes” che presenta spettacoli unici ed emozionanti. Il centro di Aosta diventa un unico grande palcoscenico che per le proprie caratteristiche avvicina in modo unico artisti di ogni genere e performance con pubblico di ogni età.

Siete dunque tutti invitati alla festa più coinvolgente della città. Vi aspettiamo!