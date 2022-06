Maratona musicale per celebrare la Festa della Musica

­ Una giornata dedicata alla musica, che il Conservatoire de la Vallée d’Aoste celebrerà con una vera e propria maratona musicale.

Martedì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate e della Festa della Musica, l’Istituto sarà grande protagonista con gli studenti e i docenti che si esibiranno come solisti, in ensemble cameristici e nel coro e nell'orchestra del Conservatoire, con programmi che spaziano dal periodo Barocco al Novecento, per arrivare al nostro secolo.

Il programma è ricchissimo ed è stato implementato proprio in questi ultimi giorni. Rispetto alla prima versione infatti, si partirà già alle 9 del mattino con una scaletta che andrà avanti fino alle 20. Appuntamento negli spazi della Torre dei Balivi, sede del Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

