Cordata frances bloccata sul Monte Bianco

Il Soccorso Alpino è intervenuto questa mattina verso le sette per prestare soccorso ad una cordata Francese sulla via Innominata che porta al Monte Bianco.

I due alpinisti non erano più in grado di proseguire ed hanno chiesto soccorso.

Non hanno avuto bisogno di cure sanitarie.



L’intervento a 4100 metri è stato caratterizzato da una lunga verricellata ed a un momentaneo vincolo dell’elicottero alla parete, situazione che comporta una precisione assoluta sia delle tecniche aereonautiche ed alpinistiche che delle comunicazioni verbali.