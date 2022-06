''No alla compressione del diritto di cronaca''

‘’Grazie a quanti hanno dato visibilità alla presa di posizione dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte sugli effetti della circolare della Procura di Torino e sui rischi che contiene per il diritto di cronaca. Nelle prossime settimane proseguirà l’iniziativa per chiedere la revisione del decreto sulla presunzione d’innocenza che limita il diritto dei cittadini a essere informati’’. E’ quanto scrive Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. Un problema cha riguarda tutte le fonti di informazione.

Questa la presa di posizione dell’Ordine:

‘’Alla luce delle ultime disposizioni della Procura di Torino sulle modalità di accesso alle informazioni relative ai fatti di cronaca, l’Ordine dei giornalisti del Piemonte torna a sottolineare come il condivisibile obiettivo di rafforzare il diritto alla presunzione di innocenza non possa tradursi nella pratica in una compressione del diritto di cronaca garantito dalla Costituzione senza “censure o autorizzazioni” preventive.

Nei mesi scorsi, su mandato dell’assemblea dei giornalisti piemontesi, il presidente Stefano Tallia e i componenti del Consiglio si sono impegnati a porre la massima attenzione sugli eccessi interpretativi denunciati da molti colleghi in relazione alla applicazione della cosiddetta legge Cartabia.

È stato aperto un dialogo con il procuratore generale Francesco Saluzzo, con il quale è stato promosso un incontro pubblico di formazione aperto a tutte le categorie coinvolte.

Nella speranza che il Parlamento possa prontamente farsi carico di una soluzione, l’Ordine auspica che il confronto con i vertici della magistratura piemontese possa continuare a tutela della professione giornalistica e del diritto dei cittadini a essere informati’’.