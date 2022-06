La Lunga notte delle chiese

Si tratta della settima edizione della notte bianca dei luoghi di culto il cui tema ufficiale ha come parola chiave “in-contro” formata dalla preposizione “in” e dall’avverbio “contro”, due parole in contrapposizione ma che esprimono insieme l’elemento centrale e significativo del dialogo, ossia quello della diversità (per info: lunganottedellechiese.com).

Anche nella Diocesi di Aosta per una sera sarà possibile vivere momenti di spiritualità e visitare e apprezzare la bellezza di alcune chiese, accompagnati dalla passione e dall’entusiasmo di molti ragazzi e giovani e da numerosi volontari di parrocchie e associazioni.

Aosta, Chiesa di Santa Croce: “Una sera a Santa Croce…tra storia e musica”

Apertura serale della chiesa di Santa Croce di Aosta a partire dalle ore 20.00 con visite guidate ogni 30 minuti (ore 20.00, 20.30, 21.00, 21.30) accompagnate da intermezzi musicali eseguiti con il nuovo organo da poco installato nella chiesa. I visitatori saranno guidati da alunni del Liceo Classico Artistico e Musicale che, all’interno del progetto ALCOTRA, hanno scelto come bene culturale da valorizzare proprio la suggestiva chiesa posta nel centro della città.

Aosta, Chiesa parrocchiale di Saint-Martin-de-Corléans: “La Notte Bianca del Sacro Cuore”

A partire dalle 20.45 veglia di preghiera organizzata e animata dal gruppo giovani della parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans con canti e letture dalle Sacre Scritture e a seguire Adorazione del Santissimo per l’intera notte.

Issime, Chiesa parrocchiale di san Giacomo: “La facciata dipinta della Chiesa parrocchiale di Issime: nuove acquisizioni”.

Alle ore 21.00 inizio della serata, organizzata dall’Associazione Augusta e allietata con musica sacra eseguita dalla banda Musikkapelle “La Lira” di Issime, che prevede l’intervento della storica dell’arte Sandra Barberi, che ha individuato nell’incisione a bulino del 1615 raffigurante il Giudizio Universale realizzata ad Anversa da Pieter de Jode il Vecchio il modello a cui si è ispirato il pittore Francesco Biondi per affrescare la facciata della chiesa di Issime nel 1698. Seguirà l’inaugurazione della teca contenente la stampa di Pieter de Jode, acquisita dall’Associazione Augusta e allestita all’interno della chiesa parrocchiale di Issime.

Villeneuve, Chiesa parrocchiale di Santa Maria assunta e antica chiesa di santa Maria: “La fede è un incontro”.

Alle ore 20.30 percorso spirituale, artistico e musicale, organizzato dai volontari della parrocchia e dell’Associazione “Chiese aperte nella Diocesi di Aosta”, che si snoderà dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria assunta sita nel borgo di Villeneuve fino all’antica chiesa posta sotto il castello.

Il ritrovo è alle ore 20.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Villeneuve, piazza dell’Assunzione.

Saranno inoltre aperte e visitali le seguenti chiese:

Châtillon, Santuario della Madonna delle grazie

Visite dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Montjovet, Chiesa parrocchiale di Saint-Germain

Visite dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Gaby, Santuario di Voury

Visite dalle ore 21.00 alle ore 23.00