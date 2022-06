Il 7 giugno masterclass di trombone con Vincent Lepape

Vincent Lepape è nato a Rouen, dove ha studiato musica conseguendo anche diversi riconoscimenti, come il primo premio d’eccellenza di trombone al Conservatorio Nationale Superiore di Parigi. Lepape è membro fondatore del quintetto di ottoni "Pentabrass" creato nel 1998 e con il quale ha registrato quattro album - Suite Impromptu (Smc Records Italy, 2001), Fred Mills and Pentabrass Quintet (Mark Records Ny Usa, 2008), To Fred With Love, the World's Finest Brass Players pay Tribute to Fred Mills (AppleJazz Records, 2010).

Con questo gruppo si è esibito in oltre 300 concerti in America, Asia ed Europa, suonando al Conservatorio di Mosca, l'Università della Georgia (USA), il Festival di Jeju (Corea del Sud), il Festival di Cartagena (Colombia), il Festival di Stresa (Italia), il Limoges Brass Festival, il Festival des Dombes, l'Alzira Spanish Brass Festival (Spagna), il Festival delle Dolomiti, il Lesquin Brass Open.