Missione Sorriso VDA Clown Dottori, donazione dalla APS Danza&Danza Charity

Sono stati 255,00 euro i fondi devoluti dall’Associazione di Promozione Sociale Danzae&Danza Charity Valle d'Aosta in occasione dello spettacolo che si è tenuto sabato sera al Palais di Saint Vincent, dal titolo “#PAPA’ NON VOLEVA”.

"La telefonata è arrivata inaspettata, molto in prossimità dell’evento. Ci siamo messi d’accordo per fare una videochiamata, per conoscerci, vederci, raccontarci. Nelle loro parole ho capito quanto è stato importante per questa associazione costituirsi nel 2019 per un fine importante, quello della vicinanza al mondo del volontariato attraverso azioni di raccolte fondi mirate - dichiara Stefania Perego, presidente dell’Organizzazione di Volontariato Missione Sorriso Clown Dottori - il tutto è ben spiegato sulla loro pagina social".

"I nostri obiettivi sono quelli di aiutare le altre associazioni a dare valore e visibilità alle attività di volontariato, offrendo un aiuto. L’obiettivo centrale è creare una sinergia tra le associazioni di volontariato territoriali. Sono un filo conduttore tra il mondo del volontariato. Ottenere risultati richiede costanza, essere disposti a sacrifici, dedizione, diligenza, ma come per noi, anche per loro, i risultati diventano impagabili", conclude Stefania Perego.

“Erano tre anni che aspettavamo di poter organizzare uno spettacolo di danza con la scuola di The Studio di Verrès e poter risalire su un palco. Oltretutto lo spettacolo che abbiamo messo in scena, #Papànonvoleva, è stato uno spettacolo molto emotivo ed è stato questo uno dei fattori che ha indirizzato me e la vice-presidente Ylenia Cosentino a scegliere l’Organizzazione di Volontariato Missione Sorriso Clown Dottori come ente a cui volgere la raccolta fondi che abitualmente organizziamo in occasione dello spettacolo di fine anno accademico”, dichiara David Marchesi Presidente della APS Danza&Danza Charity.

"La figura del Clown Dottore ha avuto per me un’importanza rilevante durante il percorso di cura di mia zia che è stata ricoverata per un periodo in ospedale. L’obiettivo mio e di Ylenia chiamando questa Organizzazione di volontariato era quello di sensibilizzare la gente e far conoscere questo gruppo di persone ad un pubblico più ampio e vicino a noi. Il fatto di aver raccolto anche una somma in denaro, che è stata interamente devoluta a questi nostri “nuovi amici”, ci riempie di felicità. Speriamo ora di poter condividere ancora di più il loro messaggio e di poter collaborare ancora in altri progetti", conclude David Marchesi.