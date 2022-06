Giroparchi Nature Trail 2022

l’importante traguardo della 10^ edizione Giroparchi Nature Trail, il trekking in lingua inglese ideato da Fondation Grand Paradis e organizzato in collaborazione e con il contributo economico dell’Ente Parco e della Convenzione delle Alpi, che porta i ragazzi valdostani alla scoperta delle valli del Parco Nazionale Gran Paradiso e ne celebra quest’anno il centenario. Sarà l’occasione per i partecipanti di approfondire la storia, il ruolo e i valori dell’area protetta, il lavoro dei guardaparco, la figura dello stambecco – che ne è divenuto l’animale simbolo – e tutta la fauna del Parco.



Anche quest’anno il gruppo sarà accompagnato da un insegnante e da una guida ambientale escursionistica, entrambi madrelingua inglese, che attraverso attività e giochi guideranno i ragazzi in una riflessione sul tema “Cento anni di conservazione”. Il percorso si svilupperà lungo i versanti della Valsavarenche, unica valle interamente all’interno dell’area protetta, dove i partecipanti ripercorreranno i sentieri di Re Vittorio Emanuele II, osserveranno piante e animali, seguiranno il lavoro dei ricercatori nei casotti di Levionaz e Orvielle e approfondiranno temi di educazione ambientale e sviluppo sostenibile. L’itinerario partirà dal villaggio di Eaux Rousses, farà tappa presso il rifugio Tètras Lyre per poi raggiungere il rifugio Vittorio Emanuele II; nella terza giornata da quest’ultimo si raggiungerà il rifugio Chabod, dove si esploreranno i ghiacciai del Parco e si farà esperienza di sport di montagna. Nelle ultime due giornate il trekking raggiungerà rispettivamente i casotti di Levionaz e di Orvielle; infine si l’esperienza si concluderà presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche con il racconto dell’esperienza vissuta, in compagnia di genitori e amici.



Il trekking, che negli anni ha sempre registrato il tutto esaurito con grande soddisfazione dei partecipanti e delle oltre 200 famiglie coinvolte, è stato insignito a dicembre del prestigioso premio internazionale “UIAA Mountain Protection Award 2020-21” assegnato a Fondation Grand Paradis dall’Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) per lo sforzo encomiabile nel “consentire agli adolescenti di immergersi nel mondo del parco nazionale più antico d'Italia, attraverso diverse attività ed esperienze, migliorando non solo la loro crescita personale, ma fornendo loro gli strumenti per perseguire una gestione responsabile e sostenibile della montagna.”



Giroparchi Nature Trail è dedicato a 40 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, con priorità ai residenti dei 7 Comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso: Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve. Si svolgerà in due turni: dall’1 al 5 agosto e dal 22 al 26 agosto. Visitando il sito www.grand-paradis.it è possibile entrare nell’atmosfera di Giroparchi Nature Trail attraverso video, foto e diari delle edizioni precedenti.



Per iscriversi, è necessario compilare, entro il 22 giugno, il form online disponibile sul sito www.grand-paradis.it.