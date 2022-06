Gressan: Inaugurato Lo Grand Chalet il salone polivalente

Era visibilmente emozionato e soddisfatto Michel Martinet, sindaco di Gressan, al taglio del nastro per l’inaugurazione del Lo Grand Chalet, uno spazio coperto di circa 400 metri, con annessa cucina che arricchisce l’offerta del polo sportivo Les Iles. Uno chalet polivalente in grado di ospitare eventi, spettacoli, incontri ed utilizzabile anche in caso di emergenze.

“Abbiamo finalmente portato a termine un’iniziativa che sin dalla scorsa legislatura era stata programmata, è quindi con soddisfazione che ufficialmente rendiamo disponibile alla cittadinanza quest’opera pubblica” ha esordito Michel Martinet.

Foto repertorio

La nuova costruzione lignea fissa sostituisce il vecchio ‘capannone’ in materiale plastico ormai vetusto che aveva inoltre delle carenze strutturali che con il mal tempo diventavano di difficile gestione, quindi la sua sostituzione con una struttura stabile e ben isolata era quanto mai necessaria perché crescono sempre più le esigenze da parte dei fruitori della nostra zona sportiva di un luogo riparato e sicuro. Martinet ha sottolineato che la struttura rispetta tutte le norme previste per essere considerato un ricovero di Protezione civile in caso di calamità naturale

“Il nome scelto Lo Grand Chalet – detto Martinet - ci è venuto spontaneo perché l’aspetto esteriore, raccordato con l’esistente cucina, non poteva che essere questo e riteniamo che identifichi in modo inequivocabile la struttura”.

Le pareti interne sono nobilitate da particolari pellicole che rappresentano alcuni degli aspetti più salienti della vita di Gressan. “Vi troviamo infatti la – ha sottolineati il sindaco - storia, la tradizione, lo sport, l’agricoltura e il turismo, altre pareti sono per il momento lasciate a disposizione per ulteriori iniziative”.

La Giunta Martinet prosegue così, con questa realizzazione, un servizio prezioso ai cittadini di Gressan impreziosendo, così, come ha concluso Martinet, “la nostra area sportiva dopo aver costruito i parchi gioco, i bagni autopulenti, la pala eolica e da ultimo, con l’Unité Mont Emilius, la parrete di roccia artificiale”.

A luglio, inoltre l’area ospiterà il concerto di Jovanotti.

All’inaugurazione era presente tanta gente; un’inaugurazione, come ha sottolineato Michela Greco, assessora ai servizi sociali, “alla quale abbiamo voluto la tutti quelli che nel tempo hanno contribuito con il proprio impegno a fare di Gressan una comunità”.

Tra i presenti, infatti, c’erano ex sindaci e gli ex presidenti della pro loco oltre a tutti quelli che operano costantemente con il proprio volontariato per il bene di Gressan, dai vigili del fuoco volontari al gruppo degli alpini, e a tutte le associazioni presenti sul territorio, “in modo particolare – ha rimarcata Michela Greco – siamo contenti della presenza di chi, in questo triste periodo di pandemia, non si sono risparmiati. Ci pare quindi un gesto doveroso come amministrazione comunale farli partecipare a questa inaugurazione che non vuole essere altro che un ringraziamento e un CONTINUATE COSI”.