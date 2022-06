Complessa operazione per soccorrere alpinisti sul Monte Rosa

Aggiornamento

Gli alpinisti, di nazionalità italiana sono stati recuperati e condotti in discesa lungo la via normale, dove l'elicottero li ha raggiunti. Saranno portati in ospedale per gli accertamenti diagnostici necessari, vista l'ipotermia. Le loro condizioni fisiche generali non destano preoccupazione.

IL FATTO

Le operazioni sono svolte via terra, sia da parte valdostana, sia da quella piemontese, dopo alcuni tentativi di avvicinamento con l'elicottero con esito negativo a causa delle condizioni meteo avverse.

La squadra di soccorritori che tentava l'avvicinamento lungo la via normale della Vincent, arrivata a quota 4050 metri ha dovuto ripiegare a causa del forte vento. E’ iniziato così il tentativo di salvataggio dal versante sud; due tecnici sono stati verricellati e hanno proseguito la salita a piedi. Verso le 19 i due tecnici hanno raggiunto gli alpinisti in difficoltà, che sono in grado di procedere, con la dovuta assistenza.

La squadra si muove verso la cima, per poi iniziare la discesa lungo la via normale. Intanto va loro incontro, sulla via normale, un'altra squadra composta da soccorritori valdostani, piemontesi e della GdF.