48° Raduno delle bande musicali valdostane a Châtillon dal 4 all'11 giugno

A Châtillon, dal 4 all'11 giugno, si svolgerà il 48° Raduno delle bande musicali valdostane: dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria, per questo tradizionale grande evento è finalmente tempo di tornare.

La manifestazione, organizzata ogni anno a rotazione da un gruppo filarmonico della regione a testimonianza del forte legame delle formazioni bandistiche con il territorio di appartenenza, è contraddistinta dalla voglia di stare insieme all'insegna di una passione comune: la musica.

Dal 4 al 10 giugno, 16 bande valdostane si alterneranno sul palco del Foyer de la Musique, a Châtillon in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, offrendo una settimana di intrattenimento musicale di alto livello.

Sabato 4 giugno alle 21.00 inaugura la manifestazione il concerto del Corps Philharmonique de Châtillon, organizzatore di questa edizione.

Domenica 5 giugno dalle 13.30 alle 17.00 sarà la volta della Rassegna delle Bande Giovanili valdostane, giunta alla 23°edizione, dedicata ai giovani musicisti provenienti dalle scuole di musica delle bande musicali. Questo evento è di grande importanza per i musici delle formazioni giovanili perché è l’unico momento di confronto con i componenti di altri gruppi. Per questa edizione sono attesi a Châtillon circa 200 bambini e ragazzi suddivisi in 8 formazioni musicali.

La giornata del 5 giugno si concluderà poi con il concerto serale della SFOMOrchestra, uno spettacolo musicale organizzato dall’Assessorato regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio nell’ambito dell’iniziativa “Printemps en musique”.

Tutte le sere, da lunedì 6 giugno a venerdì 10 giugno si alterneranno poi sul palco le bande di Arnad, Chambave, Quart, Sarre, Verrès, Hône, Fénis, Issime, Aosta, Montjovet, Valpelline, Gaby, Donnas, Courmayeur-La Salle, Pont-Saint-Martin e Nus.

Il Raduno delle Bande si concluderà sabato 11 giugno, con una giornata di festa che porterà gli 800 musicisti delle bande musicali valdostane ad animare il paese di Châtillon.

Nel pomeriggio le formazioni musicali saranno distribuite sul territorio castiglionese e suoneranno per la popolazione: il Raduno delle Bande è infatti un evento che vuole mantenere lo stretto rapporto con la comunità che viene coinvolta nell’accoglienza dei gruppi e verrà ripagata con un pomeriggio in musica.

Alle 17.30 tutti i gruppi sfileranno verso piazza Volontari del Sangue per l’esecuzione della tradizionale marcia raduno. Si tratta di un momento emozionante: 800 musici di 16 gruppi differenti suoneranno all’unisono un inno composto appositamente per l’occasione dal maestro Davide Enrietti e dal compositore Andrea Morello.

I musici concluderanno poi il 48° Raduno delle Bande Musicali Valdostane con una cena e, a seguire, la serata danzante con “I ragazzi del villaggio”. Durante la serata ci sarà anche l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del raduno.

Tutte le serate musicali del raduno sono ad ingresso libero.