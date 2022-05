Conservatoire de la Vallée d’Aoste, martedì 7 giugno l'Open Day

La data del 30 giugno è l'ultima valida per iscriversi al Conservatoire de la Vallée d’Aoste, l’unica istituzione della Regione per lo studio professionale della musica e autorizzata al rilascio di titoli riconosciuti.

L’offerta formativa è sempre più ampia e include diverse attività che vanno oltre la singola lezione e che consentono di ampliare le proprie conoscenze e di crescere nel magico mondo del canto e della musica.

Formazione di base, corso propedeutico, alta formazione artistica e musicale con i corsi accademici di primo e secondo livello. Moltissimi i percorsi a disposizione per chi vuole iniziare questo percorso e provare a intraprendere una carriera professionale.

Da anni il Conservatoire de la Vallée d’Aoste coinvolge docenti ed esperti di fama internazionale per corsi, seminari e masterclass e organizza concerti pubblici e privati, oltre a scambi didattico-artistici con altri istituti.

Per far conoscere l’offerta formativa, le sedi e tutte le tipologie di corsi, l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta - che vanta un’esperienza trentennale - organizza per martedì 7 giugno l’open day. Alle 17.30, nella sede della splendida Torre dei Balivi di Aosta (via Guido Rey) e a Pont-Saint-Martin (Maison du Boulodrome), sarà possibile osservare e provare gli strumenti musicali, presenziare a una lezione di musica, parlare e confrontarsi con i docenti e assistere a un concerto degli allievi. Non mancherà un tour esplorativo delle due suggestive sedi che ospitano il Conservatoire.