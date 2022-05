Margot Ronc e Erika Marcotullio alle Olimpiadi delle Scienze naturali

La rappresentativa ai Giochi, competizione rivolta a studenti delle secondarie di primo grado, era composta da dieci istituzioni scolastiche della Regione, partecipanti ognuna con quattro studenti che si sono validamente classificati nella graduatoria nazionale.

E' risultata prima in Valle d'Aosta Margot Ronc, dell'Istituzione scolastica Maria Ida Viglino di Villeneuve.

Alle Olimpiadi delle scienze, rivolte a studenti delle secondarie di secondo grado - categorie biennio, triennio biologia e triennio scienze della terra - hanno partecipato tre Istituzioni scolastiche: il Liceo scientifico linguistico Eduard Bérard, l'IS Regina Maria Adelaide e, per gli istituti tecnici, l'ISITP I.Manzetti.

Si sono classificati: per il biennio Hu Ventao del Liceo scientifico Bérard e in rappre-sentanza del triennio per biologia Alberto Lateltin e per Scienze della terra Erika Marcotullio del Maria Adelaide.

Erika Marcotullio, classificandosi al terzo posto nella prova nazionale, farà parte con altri sette studenti del Team italiano alle IESO, le International Earth Science Olympiad.

Erika parteciperà alla fase internazionale delle IESO2022, la cui 15 edizione si terrà on-line da Aosta presso la sede dell'ISITP Innocent Manzetti, dal 25 al 31 agosto. La rassegna internazionale avrà il patrocinio dell'Assessorato all’Istruzione e di numerose associazioni scientifiche, e coinvolgerà oltre 35 nazioni.