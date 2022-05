Rinnovata collaborazione Bcc Adava a favore degli operatori turistici

Il documento siglato tra l’Istituto bancario e ADAVA, riformula la reciproca promozione e va nella direzione di creare nuove opportunità a favore dei soci aderenti. In particolare, A.D.A.V.A si farà promotrice dei nuovi servizi di BCC Valdostana attraverso i propri mezzi di informazione e comunicazione, in particolare sul sito web www.adava.it, attraverso i propri canali social ed articoli publiredazionali della società, nonché attraverso la presenza di materiale promozionale dell’Istituto bancario nel corso delle assemblee A.D.A.V.A. e altri eventi associativi.

BCC Valdostana, nell’ambito della convenzione, ha riorganizzato il pacchetto di servizi bancari focalizzato sulle esigenze dell’albergatore, con particolare attenzione alle esigenze legate alla gestione aziendale, sia in termini di finanziamenti agevolati sia in termini di prodotti riservati anche ai risparmi delle persone fisiche, con particolare riferimento ai miglioramenti dei servizi di monetica e POS. E’ stato costituto, inoltre, un canale di comunicazione dedicato agli associati di ADAVA.

Il presidente della BCC Valdostana, Davide Adolfo Ferré evidenzia che “continua e cresce la positiva collaborazione avviata da tempo con ADAVA. Saranno molte le sfide che si presenteranno nei prossimi mesi al comparto economico, agricolo, commerciale e turistico valdostano e il potenziamento della nostra offerta e dei nostri servizi verso gli attori territoriali vuole fornire risposte sempre più personalizzate e corrispondenti alle contestuali esigenze, in una visione prospettica”.

Da parte sua il direttore della BCC Valdostana, Fabio Bolzoni nel ribadire la volontà "di rafforzare e rilanciare le sinergie tra le imprese della Valle d’Aosta" sottolinea la necessità "di migliorare il valore tra chi produce e chi supporta gli investimenti e l’attività quotidiana per poter offrire al consumatore finale il servizio migliore”.

Nell'evidenziare "soddisfazione per l’accordo raggiunto con BCC Valdostana", il Presidente ADAVA, Filippo Gerard, sottolinea che "il miglioramento significativo della collaborazione permette di offrire agli associati un importante servizio costruito su misura per le esigenze degli albergatori e che al contempo rafforza la collaborazione con l’importante Istituto di credito valdostano".

L’accordo rafforza la sinergia tra due realtà maggiormente rappresentative del tessuto economico e turistico valdostano: BCC Valdostana, infatti, raccoglie circa 10.200 soci in Valle d’Aosta, mentre ADAVA attualmente conta oltre 850 aziende aderenti tra Alberghi, Residenze Turistiche Alberghiere, Chambres d’hotes, Campeggi, Agriturismi, Bed&Breakfast, Ostelli, Case per Ferie, Dortoir, Rifugi alpini, Case e appartamenti per vacanze. Più in generale, il solo comparto alberghiero è rappresentato a oggi da quasi 450 aziende con una capacità ricettiva totale superiore ai 22mila posti letto.