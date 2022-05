Pesca interdetta nel torrente Lys

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio attraverso un'ordinanza è stata interdetta la pesca per una manifestazione di pesca no kill. Il provvedimento riguarda il torrente Lys, nello specifico nella zona che va dalla confluenza con il torrente Chussun, in località Vers-Roby nel Comune di Lillianes, fino al raggiungimento del ponte di pietra in località Niana del Comune di Fontainemore.

Chiunque verrà sorpreso a praticare attività di pesca nei 3,2 km interessati dall'ordinanza, incorrerà nelle sanzioni previste ai sensi della legislazione vigente.