Richiamo corflakes venduti alla Lidl per potenziale presenza di Aflatossine

Altro potenziale pericolo per la salute dei cittadini: questa volta a essere messi sotto accusa sono i cereali di mais per la colazione della ditta "Crownfield". E' la stessa azienda produttrice a segnalare il richiamo per rischio chimico del prodotto venduto alla Lidl, in particolare la confezione di Cornflakes da agricoltura biologica da 375 gr con data di scadenza 29/05/2023, 30/05/2023 e 04/06/2023, prodotto in Germania da Nordgetreide GmbH Co.KG.

Il problema è la potenziale presenza di Aflatossine, micotossine prodotte da un fungo, appartenente alla specie Aspergillus. Le aflatossine sono molto pericolose, rischiando di apportare problematiche alla salute a lungo termine: hanno infatti proprietà genotossiche e cancerogene, per questo motivo occorre assumerne una quantità minore possibile.

Per questo motivo, qualora si fosse acquistata una confezione di quelle in oggetto, è consigliabile riportarla al punto vendita e non consumarla.