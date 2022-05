Affetta da paralisi cerebrale infantile, pratica snowboard a Courmayeur

Alice Leccioli ha raggiunto il suo sogno, quello di “poter camminare almeno una volta nella vita. Questo è stato possibile grazie alla trasmissione "Le Iene", programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, con l'inviato Matteo Viviani che ha fatto conoscere la ragazza al grande pubblico. Dopo la messa in onda del servizio, una benefattrice anonima è rimasta colpita dalla storia, tanto da decidere di donarle un esoscheletro.

Sono passati due anni e ora Alice, ragazza con una paralisi cerebrale infantile costretta in sedia a rotelle dalla nascita, grazie ad un percorso riabilitativo straordinario, reso possibile da questo strumento, si alza in piedi, seppur con aiuto e pratica snowboard a Courmayeur, grazie ad una altro “esoscheletro”, il B.A.S.S., lo snowboard ideato da Andrea Borney, presidente della fondazione Lymph. Il sogno si è trasformato ora in un obiettivo: “poter giungere all’altare camminando”.

Grazie ai numerosi passi avanti in campo di tecnologie biomediche, è ora possibile aiutare tante persone a sognare come Alice, grazie ad un esoscheletro a disposizione delle persone con disabilità valdostane. La fondazione Lymph ha aperto, infatti, un fondo dedicato presso il proprio portale, dove è attiva una campagna di crowdfunding che si prefigge di raccogliere i duecentomila euro necessari per l’acquisto dell’ausilio, che sarà messo a disposizione del centro riabilitativo Move Different di St. Chistophe. La struttura è all’avanguardia, in possesso di innovative tecnologie riabilitative, arricchite da test funzionali come la gate analisis.

Una grande opportunità per tutti coloro che sono sempre stati costretti a rinunciare ai propri sogni perchè portatori di patologie invalidanti, tali da compromettere la loro autonomia.

Link per donare: https://lymph.foundation/donations/un-esoscheletro-per-narcisa/