Bionaz: La Giunta Comunale riceve i campioncini del concorso La Commune à l’École

Venerdì 20 Maggio a Bionaz i piccoli, della scuola dell’infanzia di Oyace, vincitori del concorso “La Commune à l’École” sono stati accolti in Municipio.

La Commune à l’École è un progetto grazie al quale il Celva, in collaborazione con la Presidenza e l’Assessorato all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle d’Aosta e il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, promuove la conoscenza e l’apprendimento delle competenze civiche presso gli alunni della scuola valdostana.

I nostri piccoli cittadini hanno potuto visitare edificio comunale e il Sindaco Valter Nicase ha spiegato loro il funzionamento degli uffici.

Prima di fare una buona merenda abbiamo inaugurato la panchina della gentilezza costruita dagli Alpini, decorata dai bambini e donata al Comune di Bionaz dove verrà gelosamente custodita nel corridoio antistante all’entrata della sala Consigliare.

Da Alpino ringrazio il Gruppo di Bionaz con il suo Capogruppo Gabriele Vaudan per l’impegno, Il Vicecapogruppo Leo Zenoni con Dario Petitjacques e Gianfranco Bionaz per aver costruito materialmente la panchina. Danilo Petitjacques, Christian Betemps per l’aiuto logistico.

Ancora una volta gli Alpini dimostrano con azioni concrete la vicinanza alle nostre comunità.

Da Assessore di un piccolo comune di montagna voglio mettere in evidenza quanto siano importanti le nostre scuole di montagna.

Questi momenti di vita sociale dei nostri piccoli comuni sono l’esempio lampante che bisogna fare di tutto per mantenerle aperte perché rendono vive le nostre comunità.

Ringrazio altresì gli insegnanti Samantha Mara e Ivano Crotto Migliet per aver portato avanti questo progetto di educazione civica molto importante, l’Alpino Sindaco di Doues Franco Manes per averci accolto nel Museo degli alpini del suo paese.

Infine ringrazio il nostro Vicepresidente Vicario Bruno Rollandoz per averci onorato della sua presenza in rappresentanza della Sezione Valdostana e il nostro parroco don Ivano Reboulaz.