Charvensod: Al sindaco Borbey la maglia rosa per l'accoglienza del Giro d'Italia

L' acqua delle due fontane delle rotonde di Pont Suaz e Plan Félinaz tinta di rosa, tanti bambini e Tsarvensolèn muniti dei palloncini ufficiali lungo le strade e case addobbate a tema. Anche Charvensod domenica 22 maggio ha accolto il passaggio della 15ª tappa del Giro d’Italia con tanto entusiasmo, in una giornata di sport e gioia a tinte rosa.

Grazie alla creatività, all’estro ed allo spirito di collaborazione, valori fondamentali nella vita di tutti i giorni come nello sport, i cittadini hanno abbellito Charvensod. I bambini delle scuole si sono ritrovati davanti al Municipio per salutare ed incitare tutti i ciclisti e poi, grazie alla collaborazione del CMB Mont-Emilius Minibasket e dell’istruttrice Tsarvensolèntse Yvette Comé, i piccoli hanno poi trascorso un pomeriggio di giochi sportivi che si situano nel solco delle iniziative a sostegno della salute che l’Amministrazione sta portando avanti, in particolare con il progetto Bondzor – attiva il tuo corpo, risveglia la tua mente.

A tal proposito si rimanda al link sul sito internet per la presentazione del progetto lanciato nel mese di ottobre per segnalare che mercoledì 25 maggio dalle 8.30 alle 12 si terrà la festa finale di Bondzor con i bimbi e le bimbe delle scuole Primarie che affronteranno l’ultima passeggiata fino all’Area ludico sportiva Guido Saba di Plan-Félinaz, dove potranno partecipare ad una caccia al tesoro e divertirsi con tanti giochi, per poi concludere la mattinata con uno spuntino a base di alimenti sani ed a km 0.