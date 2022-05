Giornata della legalità: esposto un lenzuolo bianco sulla facciata del Consiglio a Palazzo regionale

Torna ad essere esposto sulla facciata del Consiglio, a Palazzo regionale, il lenzuolo bianco per celebrare la Giornata della legalità, che ricorre oggi, lunedì 23 maggio 2022, nel ricordo del 30° anniversario delle stragi di Capaci - in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani - e di via d'Amelio - dove fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Per il Presidente del Consiglio Valle, al di là del valore simbolico per ricordare a tutti quella stagione difficile e ancora oscura, l'esposizione del lenzuolo bianco sulla facciata del Consiglio sottolinea l'impegno dell'Assemblea per la tutela della legalità. Un impegno, aggiunge il Presidente Bertin, che si è rafforzato con la recente istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità in un'ottica di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata oltre che di promozione della cultura della legalità.