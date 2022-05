Aosta: Mercoledì e giovedi riunione del Consiglio comunale

Tra gli argomenti di maggior valenza politica figura la revoca dell'accordo di programma tra la Regione e il Comune per la realizzazione della scuola polmone di regione Tsambarlet, i regolamenti per per l'utilizzo degli impianti sportivi e per l'istituzione della consulta per le mense scolastiche e il progetto di fattibilità tecnico economica per la pedonalizzazione della zona dell'Arco d'Augusto.

Tra le mozioni, Forza Italia vuole impegnare la giunta comunale a mettere in sicurezza l'area di regione Tsambarlet, dopo la revoca dell'accordo di programma con la Regione per la realizzazioni di una scuola "polmone". Con due interrogazione, Rinascimento Valle d'Aosta vuole informazioni sulla riqualificazione del Teatro Giacosa, mentre Forza Italia chiede se tra i progetti in lizza per i fondi del Pnrr destinati alle nuove scuole ci sia anche quello realtivo alla costruzione del nuovo plesso scolastico a Porossan.

Si parlerà anche del festival di Aosta Classica, al centro di un'interrogazioen della Lega e del futuro della bocciofila del quartiere Cogne, portato in aula da Forza Italia. Tra le interpellanze, la Lega vuole sapere lo stato dell'arte della gara d'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria; Forza Italia chiede invece conto della riapertura delle attività commerciali sotto i portici dell'Hotel de Ville e del rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radioelettrica in via Garin.