Aosta: albero e targa commemorativa per ricordare Giovanni Palatucci

Domani mattina, alle ore 10, presso l'area verde di Via Guido Rey ad Aosta alcuni rappresentanti della Questura provvederanno alla piantumazione di un albero, donato dall'Amministrazione regionale, in ricordo del poliziotto Giovanni Palatucci. L'iniziativa, coordinata dal Ministero dell'Interno, è volta a ricordare il membro delle forze dell'ordine che ha perso la vita nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau. All'epoca Palatucci era già Questore di Fiume e ha ricevuto alcune onoreficenze, tra cui la Medaglia d'Oro al Merito Civile, nonchè il riconoscimento di "Giusto tra le Nazioni" per la sua attività in favore di ebrei italiani e stranieri, salvati dal genocidio.

Durante la cerimonia, di fronte all'albero verrà posta anche una targa con l'intento di far conoscere, a coloro che si recheranno all'area verde, la storia e le gesta del poliziotto eroe.