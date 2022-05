Lorenzo Chiodo presidente Ipa VdA

Lorenzo Chiodo, della Questura di Aosta, è il nuovo presidente della delegazione valdostana dell L'I.P.A. (International Police Association) che nel contesto internazionale, è un organo del Consiglio Economico e Sociale d'Europa, dell'ONU e dell’O.A.S. Recentemente gli è stato conferito lo status di “International NGO maintaining operational relations within the UNESCO.

Chiodo sarà coadiuvato dal Vice Presidente Merivot Giorgio; il Segretario Mele Rosario; il Vice Segretario Mondin Piero; dal Tesoriere Merulla Gaetano e dal Vice Tesoriere Volpe Michele L'I.P.A. è' un Organismo apolitico, presente in ben 65 Stati sparsi in sei continenti. Conta nel mondo, oltre 372.000 aderenti, di cui circa 13.300 solo in Italia.

L'Ipa Si propone di avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, sia in servizio che in pensione, e senza distinzione di rango, posizione, sesso, razza, lingua o religione, elevandone nel contempo il livello culturale e professionale attraverso manifestazioni di vario genere: con viaggi-studio (all'interno ed all'estero, facendo conoscere Paesi diversi, i loro usi, i loro costumi, la loro civiltà), con le conferenze e i dibattiti (anche pubblici, onde stabilire una diversa intesa fra il pubblico e le Forze dell'Ordine), con incontri ed attività culturali.