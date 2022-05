IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI STIMOLAZIONE CARDIACA “FISIOLOGICA”

Venerdì 13 maggio 2022 presso l’ospedale regionale U. Parini è stato eseguito, per la prima volta in Valle d’Aosta, un intervento di impianto pace maker con stimolazione del fascio di His. La procedura è stata eseguita su due pazienti valdostani che presentavano un blocco cardiaco avanzato sintomatico.

La peculiarità dell’intervento consiste nella collocazione del catetere ventricolare selettivamente nel fascio di His – spiega il direttore della Sc Cardiologia, dott. Paolo Scacciatella – che è una struttura anatomica millimetrica responsabile della conduzione dello stimolo elettrico al tessuto muscolare cardiaco. Questa procedura, nota da tempo ma mai completamente realizzata per le difficoltà tecniche insite nella stessa, negli ultimissimi anni è stata riproposta e sviluppata nei principali Centri di riferimento italiani per l’Elettrofisiologia, grazie allo sviluppo di sistemi di introduzione dei cateteri di nuova generazione che ne agevolano l’esecuzione.

Questo tipo di stimolazione cardiaca, rispetto alla stimolazione tradizionale del ventricolo destro, consente di effettuare una stimolazione assolutamente fisiologica, non dissimile dalla normale attivazione del sistema elettrico del ventricolo del cuore di una persona sana. Il vantaggio di una stimolazione fisiologica è la contrazione sincrona di tutti i segmenti cardiaci, rispetto alla contrazione asimmetrica indotta dalla stimolazione tradizionale, che rimane comunque una procedura salvavita in molte condizioni cliniche”.



L’intervento rientra nel programma di sviluppo della struttura complessa di Cardiologia dell’Ospedale Umberto Parini di Aosta ed ha l’obiettivo di offrire l’assistenza di Primo Livello per i pazienti valdostani, analogamente ai migliori Centri di Riferimento Italiani.

Le procedure sono state eseguite dall’equipe di Cardiologi specialisti in Elettrofisiologia con specifica assistenza infermieristica e tecnica. La durata dell’intervento è stata di poco superiore alla durata di un intervento di pace maker tradizionale.