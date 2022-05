Semaforo verde della III Commissione sulla nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato

La terza Commissione "Assetto del territorio" ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e PCP, su di un nuovo testo del disegno di legge che disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato (modifiche alle norme regionali n. 54/1998, n. 4/2015, n. 35/2021), a seguito degli emendamenti depositati dal Presidente della Regione.

"Siamo soddisfatti per il via libera al provvedimento - dichiara il Presidente della Commissione Albert Chatrian - che per il servizio idrico integrato rappresenta una svolta epocale e per il quale sarà richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno suppletivo della prossima adunanza consiliare, vista la necessità di procedere con urgenza alla sua approvazione anche nell'ottica di accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti per il settore".