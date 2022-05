Cos'è la lampada di sale, un accessorio di cui si sente tanto parlare

La lampada di sale è un oggetto molto conosciuto per le sue proprietà benefiche e il suo design particolare. Nonostante sia una lampada molto famosa, non tutti hanno ben presente le sue caratteristiche. Non si tratta solo di un oggetto decorativo e utile per illuminare la stanza ma funziona anche da deumidificatore naturale, grazie al sale dell’Himalaya che si trova al suo interno. Proprio per via di questo sale, il suo colore è rosa e può essere posizionata in qualsiasi stanza perché non ha nessun tipo di controindicazioni. Quando la posizioniamo, cerchiamo di appoggiarla sopra un vassoio perché con il tempo il sale si scioglie. Nel web puoi trovare una lampada di sale a prezzi davvero vantaggiosi: scopriamo di più su questo oggetto di cui si sente tanto parlare.

Cos’è la lampada di sale

La lampada di sale è un oggetto a forma piramidale o cilindrica che serve per illuminare la stanza e emette un colore arancione, viene realizzata utilizzando il salgemma, formazione minerale da cui si ricava il sale. Per quanto riguarda questa lampada, si tratta del sale rosa dell’Himalaya che ha diverse proprietà benefiche.

Il salgemma è una formazione minerale che si presenta sotto forma di cristalli cubici o di masse compatte. Queste vengono modellate e forate per permettere il passaggio di un filo elettrico (che serve per attaccare la lampada alla corrente) e l’inserimento di una fonte luminosa. La lampada emette ioni negativi grazie ai cristalli, che si formano in modo naturale per un periodo molto lungo. In questo modo è possibile purificare l’aria e utilizzare la lampada di sale come rimedio naturale per contrastare l’umidità nell’ambiente domestico. Non è in grado però di risolvere situazioni eccessivamente problematiche: le case molto umide che presentano muffa richiedono interventi più specifici.

Le lampade di sale possono essere realizzate in diverse dimensioni, alcune sono piccole e altre molto grandi in base al modello. Se la stanza che dobbiamo illuminare è molto spaziosa, meglio optare per una lampada abbastanza grande. La base di queste lampade solitamente è in legno, materiale naturale, solido e resistente. Oltre ad illuminare la stanza questa lampada può essere usata per migliorare la meditazione e per creare un’ambientazione rilassante, grazie alla luce soffusa e calda. La possiamo trovare infatti negli studi di meditazione o di yoga per aiutare le persone a concentrarsi durante le sedute. Non viene quindi utilizzata solo in casa ma anche in altri tipi di ambienti, per abbellire la stanza grazie al design particolare e per vivacizzare una particolare zona: oltre ad essere funzionale infatti la lampada di sale è anche bella esteticamente.

I vantaggi delle lampade di sale

Le lampade di sale possono dare tantissimi benefici perché hanno un effetto ionizzante e sono in grado di purificare l’aria all’interno di un abitazione o di un ufficio. Possono essere inserite dove vogliamo: sulla scrivania, sul comodino, sul tavolo in cucina o su una mensola. Queste lampade emettono una tonalità di luce soffusa di colore arancione, che secondo le regole della cromoterapia stimola la creatività e la concentrazione. Una lampada di sale può quindi rendere l’ambiente più armonioso grazie alla sua energia. I principali vantaggi sono:

purificazione dell’aria;

eliminazione dell’umidità nella stanza:

più energia e vibrazioni positive;

atmosfera rilassante e rigenerante;

più produttività e concentrazione;

più creatività e gioia di vivere;

luce soffusa gradevole e arancione;

stimolazione del sistema immunitario;

sensazione di benessere e tranquillità;

respirazione migliore, soprattutto in caso di allergie o asma;

protezione dall’inquinamento elettromagnetico.

La lampada di sale va posizionata vicino ad una corrente e nel momento in cui si accende emette ioni negativi. Va attaccata alla corrente nello stesso modo in cui si utilizza un caricabatteria universale . Bisogna stare attenti però alle stanze molto umide perché in questo caso la lampada potrebbe perdere molta acqua. Non è l’ideale appoggiarla su mobili pregiati perché si potrebbero rovinare. Ovviamente con il tempo la lampada si riempie di polvere, per effettuare la pulizia correttamente basta utilizzare una spazzola con setole morbide o un panno asciutto.

Per sfruttare tutte le proprietà della lampada l’ideale è tenerla accesa per almeno 6 ore al giorno. Accendere e spegnere continuamente la lampada di sale non è consigliato perché non si potrà godere di tutti i suoi benefici.