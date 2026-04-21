Stasera in TV 21 aprile: dalla Leggenda di Montalbano ai Cult Intramontabili. La Guida ai Film di Oggi

Se non avete ancora deciso come trascorrere la serata, il palinsesto televisivo di oggi offre un ventaglio di opzioni che spaziano dai grandi classici del cinema d'autore ai thriller mozzafiato, fino a commedie diventate icone generazionali. Che siate amanti dell’adrenalina o delle storie sentimentali, la scelta non manca.

Le Prime Serate da non Perdere

Rai 1: Torna il Commissario più amato

Su Rai 1 torna un pilastro della fiction italiana: Il Commissario Montalbano con l'episodio Il giro di boa (2005). In questa indagine, Salvo Montalbano si trova a fare i conti con una crisi profonda legata ai fatti del G8 di Genova, mentre un cadavere ritrovato in mare e lo sbarco di migranti intrecciano i fili di una vicenda umana e politica complessa. Una delle prove più intense di Luca Zingaretti.

Azione e Fantascienza: Missioni Impossibili e Incontri Alieni

Gli amanti del genere "blockbuster" avranno pane per i loro denti. Sul canale 20, Tom Cruise vola a Sydney per Mission: Impossible 2 (2000), diretto dal maestro dell'action John Woo. Uno stile barocco, fatto di rallentatori e duelli acrobatici, per una missione che vede Ethan Hunt contro un virus letale.

Per chi invece cerca il calore della nostalgia, su Twentyseven splende la bicicletta di E.T. l'extra-terrestre (1982). Il capolavoro di Steven Spielberg non ha bisogno di presentazioni: una favola eterna sull'amicizia che continua a commuovere ogni generazione.

Thriller e Tensioni: Poker Face e Unfaithful

Se preferite una serata carica di tensione, Rai4 propone Poker Face (2022), diretto e interpretato da Russell Crowe. Un miliardario del settore tech organizza una partita a poker ad alta posta, che si trasforma rapidamente in una caccia all'uomo quando vecchi segreti vengono a galla.

Su La7 Cinema, spazio alla sensualità e al dramma con Unfaithful - L'amore infedele (2002). Richard Gere e Diane Lane portano in scena il declino di un matrimonio perfetto sotto i colpi di un tradimento passionale e dalle conseguenze tragiche.

La Tabella dei Film di Stasera

Canale Titolo Film Genere Anno IRIS Catlow Western 1971 Rai Movie Il vento e il leone Avventura 1975 Cielo Outlander - L'ultimo vichingo Sci-Fi/Azione 2008 La5 Coincidenze d'amore Romantico 2023 Italia 2 Bugiardo bugiardo Commedia 1997 Cine34 Una festa esagerata Commedia 2018

Approfondimenti e Cinema d'Autore

Rai 5 & TV2000: Una serata dedicata alla spiritualità e alla riflessione con due documentari su Papa Francesco. Su Rai 5 va in onda In viaggio (2022) di Gianfranco Rosi, un ritratto poetico dei viaggi del Pontefice, mentre TV2000 trasmette Un uomo di parola (2018), diretto dal grande Wim Wenders.

Una serata dedicata alla spiritualità e alla riflessione con due documentari su Papa Francesco. Su Rai 5 va in onda (2022) di Gianfranco Rosi, un ritratto poetico dei viaggi del Pontefice, mentre TV2000 trasmette (2018), diretto dal grande Wim Wenders. Rai Premium: Per chi cerca una novità assoluta, La migliore avventura della mia vita (2024) promette di regalare emozioni fresche e una narrazione contemporanea.

Per chi cerca una novità assoluta, (2024) promette di regalare emozioni fresche e una narrazione contemporanea. Italia 2: Se volete ridere di cuore, Jim Carrey è al suo apice in Bugiardo bugiardo. Un avvocato costretto a dire solo la verità per 24 ore: una premessa semplice per una performance fisica esilarante.

Qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi di avere i pop-corn pronti. Per la lista completa dei canali e per restare aggiornati su ogni variazione di palinsesto, la lista è disponibile su programmitv.com.

Consiglio della redazione: Non sottovalutate Il vento e il leone su Rai Movie; un Sean Connery in stato di grazia in un’epopea d’altri tempi che mescola storia e leggenda.