KSB ITALIA: l’ingegneria del “su misura” diventa motore di welfare aziendale

Nel mondo dell’industria customizzazione, la personalizzazione, non è un’opzione, ma un requisito fondamentale per essere competitivi. KSB ITALIA SPA, punto di riferimento nella movimentazione dei fluidi, ha da sempre costruito la propria reputazione (anche all'interno del gruppo KSB) sulla capacità di progettare componenti fuori serie e sulla dote di saper valorizzare la creatività tipica italiana per risolvere problematiche. La stessa precisione tecnica e la stessa capacità creativa che nel 2012 hanno permesso di gestire il rigalleggiamento della naufragata Costa Concordia: in quell'occasione, lo stabilimento di Concorezzo fornì 328 valvole a farfalla pneumatiche in esecuzione speciale, testate per resistere a pressioni sommerse fino a 40 metri di profondità, agendo come i veri e propri salvagenti dell'operazione di recupero.

Oggi, quella stessa attitudine alla meccanica di precisione esce dalle linee di produzione per entrare nel cuore dei processi formativi aziendali. Con il nuovo progetto "Andare in bicicletta consapevolmente", KSB Italia porta cinquanta dipendenti a confrontarsi con la costruzione integrale di una bicicletta partendo dai singoli componenti. Non si tratta di un'attività ricreativa, ma di un parallelismo operativo con il lavoro quotidiano: ogni pezzo, seppur piccolo, è fondamentale per l’equilibrio e la funzionalità del prodotto finito, esattamente come avviene per le commesse ingegneristiche più complesse.

L'iniziativa rappresenta un’evoluzione naturale della politica di welfare di KSB ITALIA SPA, che dal 2009 investe in un modello di lavoro "a misura d'uomo". In un'azienda che offre già ai propri collaboratori un frutteto e un orto biologico su duemila metri quadri di verde, una palestra interna, una biblioteca basata sul book sharing e una ristorazione personalizzata, la costruzione di una bicicletta diventa il simbolo della mobilità e dell'evoluzione costante. L'integrazione tra la fase manuale in officina e la successiva rielaborazione in aula mira a trasformare le competenze tecniche in capacità relazionali e motivazione di squadra. Per KSB ITALIA SPA, l'investimento nelle persone segue la stessa logica dell'investimento in ricerca e sviluppo: creare valore attraverso la qualità del dettaglio.



"L’azienda ha sempre considerato i propri dipendenti non solo come risorse professionali, ma come individui con esigenze che si esprimono al meglio in un ambiente che supporti il loro benessere", ha dichiarato Riccardo Vincenti, Consigliere delegato di KSB Italia SPA.

In questo scenario, la bicicletta assemblata dai dipendenti non è solo un mezzo di trasporto, ma la sintesi della filosofia aziendale: un sistema complesso che funziona solo se ogni componente è perfettamente integrato e se la squadra che lo ha costruito condivide lo stesso obiettivo di eccellenza.

Informazioni su KSB Italia SPA Italia Spa

KSB Italia SPA è uno dei principali fornitori mondiali di pompe, valvole e sistemi correlati all'avanguardia. In Italia, l'azienda si distingue per la capacità di integrare l'eccellenza manifatturiera con una visione orientata alla sostenibilità e alla digitalizzazione delle reti idriche globali.