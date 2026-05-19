Ricerca, sperimentazione e innovazione con Höbepergh

Fino al 30 maggio, su tutti i voli Air Dolomiti, i passeggeri di business class possono trovare ampi momenti di relax e benessere con una selezione di prodotti di benessere Höbepergh, uno dei più innovativi brand di skincare alpina, nato sull’Altopiano di Asiago. Da oltre trent’anni sviluppa formulazioni ad alte prestazioni a partire da erbe officinali di montagna, selezionate e studiate per le loro proprietà funzionali.

La collaborazione con Air Dolomiti, che fa parte del gruppo Lufthansa, si inserisce in questo percorso come un passo coerente nella strategia di crescita e posizionamento internazionale del marchio. Con oltre 30 anni di esperienza, Höbepergh ha reinterpretato il concetto di naturale attraverso ricerca, sperimentazione e innovazione fitoterapica, partendo da un ambiente unico come l’Altopiano di Asiago, ricco di piante officinali dalle proprietà straordinarie.

Oggi l’azienda affianca allo sviluppo di prodotti skincare ad alte prestazioni anche la presenza nel mondo dell’hospitality di alta gamma. L’azienda vicentina guarda con decisione ai mercati internazionali, che rappresentano già oltre la metà del fatturato, con una forte penetrazione in Asia, in particolare in Cina, e negli USA, dove recentemente è stata aperta una filiale a New York.



