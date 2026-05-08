Tre nuove fragranze Peserico

Uno dei brand dell’alta moda guarda lontano. Dopo aver ottenuto successi mondiali con l’abbigliamento uomo-donna ora guarda all’accessorio e lo rafforza. Peserico guarda al total look e guarda a proporre tutto quanto possa interessare al cliente.

Tra le novità spicca il lancio di tre fragranze inedite. “Aurora Nobile” si distingue per note dolci e luminose, evocando l’emozione delicata di un nuovo giorno. “Luce Sublime” propone invece accordi legnosi e speziati, ispirati al momento più caldo e intenso della giornata. Completa la trilogia “Tramonto Ambrato”, con sfumature fruttate e avvolgenti che richiamano l’atmosfera rilassata della sera.

Parallelamente, il gruppo registra risultati economici positivi: alla fine del 2025 il fatturato cresce del 5%, raggiungendo i 130 milioni di euro. Le vendite negli outlet segnano un incremento significativo del +20% rispetto all’anno precedente, confermando l’efficacia del canale.

Sul fronte retail, la gestione diretta arriva a rappresentare metà del fatturato complessivo 2025. Le boutique dirette, che erano 66, saranno ulteriormente sviluppate con 10 nuove aperture e 10 ristrutturazioni di negozi già esistenti.

Un’espansione che testimonia la volontà di Peserico di evolversi in un brand sempre più completo e competitivo sui mercati internazionali.