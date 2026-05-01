Federcasa sul Piano Casa: “Disponibili da subito le risorse per le ristrutturazioni delle case popolari”

Agli annunci delle ultime settimane, relativamente a un pilastro del Piano casa nazionale, oggi segue l’ufficialità dell’approvazione in Consiglio dei Ministri di una misura fondamentale per l’edilizia residenziale pubblica.

In attesa del testo definitivo apprendiamo favorevolmente l’approvazione di una misura che consentirà di dare una prima e considerevole risposta all’esigenza di riqualificazione del patrimonio immobiliare delle case popolari.

La misura traduce in modo concreto, da un lato, le considerazioni a livello europeo del commissario all'Housing Dan Jørgensen e della presidente della Commissione speciale europea sulla crisi abitativa Irene Tinagli, dall'altro, a livello nazionale, interpreta i richiami del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente dell’esecutivo Giorgia Meloni, che spesso negli ultimi tempi ha posto l'attenzione alla questione sempre più preoccupante dell'emergenza abitativa, anche in Italia.

La casa è un bene prezioso, soprattutto per coloro che sono in difficoltà o non riescono a fronteggiare le spese di affitti così alti, come le giovani coppie e i lavoratori, soprattutto nei grandi centri urbani.

Le risorse citate in conferenza stampa per il recupero di 60.000 alloggi da spendere dei prossimi 12 mesi, rappresentano davvero una misura consistente per le opere di manutenzione straordinaria, necessarie a rendere riassegnabili gli alloggi popolari che necessitano di adeguamenti, oltre ad ulteriori fondi per l’ERS Pubblico.

A queste prime risorse, si aggiungeranno altri pilastri, tra cui quelli relativi all’edilizia residenziale sociale, che può costituire un’ulteriore risposta alle esigenze di abitazioni a prezzi accessibili, attraverso fondi immobiliari e leve del sistema finanziario, anche attraverso il ricorso agli intermediari nazionali SGR, ecc..

Attendiamo i provvedimenti attuativi, che stabiliranno le procedure e i tempi di realizzazione degli interventi, ma le nostre Aziende Casa hanno già ampiamente dimostrato con la Misura M7-I17 del PNRR di essere all’altezza della sfida cui saranno chiamate.

“Esprimo tutta la nostra soddisfazione come Federcasa - commenta il presidente Marco Buttieri - per la scelta unanime del Governo di valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, attraverso un innesto di risorse così importanti, destinate ad una priorità ed emergenze che rappresentiamo come Federazione ormai da diversi mesi, in tutte le sedi in cui sono stato chiamato a portare la nostra testimonianza operativa."

"Siamo pronti anche ad interpretare al meglio l’esigenza di abitazioni a prezzi accessibili, mettendo a disposizione il nostro know-how e le competenze tecniche delle nostre Aziende e Enti a livello nazionale - continua il presidente Marco Buttieri -, essendo in grado di gestire con ottimi risultati e soprattutto con una logica pubblica non di profitto, ma di pareggio, anche il patrimonio dell’edilizia residenziale sociale, che potrà essere realizzata nell’ambito del Piano casa nazionale”.

"Ovviamente c’è ancora molta strada da fare, motivo per il quale avevamo espresso, in tutte le sedi istituzionali, compreso nella recente conferenza stampa al Senato di presentazione dei numeri dell'ERP tratti dal nostro Osservatorio nazionale 24/25, la nostra soddisfazione associata ad ulteriori richieste per il comparto della casa pubblica, ma siamo altrettanto ed estremamente convinti che questi primi contributi a fondo perduto rappresentino una risposta oggettivamente utile e capiente per sostenere le spese di manutenzione straordinaria dello stock accumulato negli anni dei nostri alloggi in proprietà e gestione - conclude il presidente Marco Buttieri -. Ringraziamo, quindi, il Governo e il Ministro Salvini per l’attenzione che ci ha riservato e per aver interpretato l'emergenza della crisi abitativa in queste prime azioni concrete a sostegno del nostro lavoro, tenendo conto dei suggerimenti operativi delle Aziende e Enti pubblici, che operano nel settore da oltre 100 anni e spesso anche con ottimi risultati”.