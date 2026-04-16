Renewable Consulting, realtà pioniera della transizione energetica, al fianco di IDA Summit 2026

Renewable Consulting viene costituita nel 2019, dopo una ventennale esperienza dell’attuale Management nel settore, a Torremaggiore (FG) in Capitanata, dove ha la sede legale ed operativa, con l’obiettivo di contribuire con sistemi innovativi e nuove tecnologie alla transizione energetica impiegando in modo responsabile e sostenibile le fonti di energia rinnovabile, valorizzando le immense potenzialità che quest'ultima è in grado di generare a favore di aziende, imprese e privati, grazie all'attività del fotovoltaico, dell'agrivoltaico e dell’eolico.

Impegnata nella progettazione di impianti da energia rinnovabile è specializzata nello sviluppo di grandi impianti greenfield. Gestisce e cura tutti gli aspetti amministrativi, tecnici, legali e finanziari del progetto dalla ricerca del sito al completamento dell’iter autorizzativo. Affianca aziende e privati nel processo di efficientamento energetico con la progettazione di impianti fotovoltaici su tetto: cerca e offre le migliori soluzioni in finanza agevolata, assicurando l’ottimizzazione dell’investimento.

La natura e l'innovazione sono gli elementi principali alla base del lavoro dell’azienda e attraverso i quali Renewable Consulting ha sviluppato una filosofia di integrazione tra energia solare e agricoltura, denominata “Agripuglia”, che si traduce in una gestione responsabile dal punto di vista ambientale e condivisa con la comunità locale dal punto di vista sociale.

L’innovazione apportata da questa filosofia nell’ambito del modello agrivoltaico “standard” consiste in un valore aggiunto che comporta la creazione di una rete sinergica di tutti gli attori del territorio, oggetto di intervento, ai fini di una coordinazione e gestione collettiva di tutte le tematiche ambientali, sociali, economiche e agronomiche.

Questo network si costruisce attraverso il coinvolgimento di enti e realtà di competenza territoriale, partendo dalla consapevolezza che una progettazione sostenibile non può prescindere dal dialogo con il territorio e con le comunità locali che su quel territorio vivono e operano. Questo mediante la stipula di protocolli di intesa con enti, istituti e associazioni impegnati in ricerca e innovazione, sostenibilità sociale e ambientale, inclusione socio-lavorativa, di concerto con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda ONU 2030.

Il modello di produzione di energia rinnovabile caratterizzato dalla filosofia Agripuglia ha come base, inoltre, alcuni principi di accettabilità sociale, dai quali la stessa filosofia trae ispirazione, più specificamente: la percezione dell’impianto solare da parte della comunità locale più come opportunità che come una minaccia; il coinvolgimento attivo della stessa comunità nei processi decisionali e nella gestione del progetto; una equa distribuzione dei benefici derivanti dalla produzione di energia rinnovabile tra tutti gli attori interessati al progetto; dal punto di vista ambientale, la minimizzazione dell’impatto visivo sul paesaggio.

Per far sì che tutti questi principi vengano messi in pratica e si traducano in realtà, Renewable Consulting ha ideato e costituito uno strumento giuridico fortemente innovativo, il Consorzio Agrosolar Services. Questo consorzio nasce con l’obiettivo di integrare in un unico sistema tutte le competenze e i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione operativa di un parco agrivoltaico e alle opere connesse, con un approccio innovativo e sostenibile. Rappresenta un modello di partnership tra esperti del settore agricolo, energetico ed ambientale che permette di semplificare la complessità legata alla gestione di un parco agrivoltaico, ponendosi come regia e partner strategico.

Siamo convinti che una esportazione di questo modello nei Paesi africani, debitamente adattato alla realtà economica, sociale e agronomica locale, possa apportare benefici sensibili e di lunga durata, sia in termini di sviluppo delle economie nazionali, incrementando la disponibilità e la distribuzione di energia necessaria allo sviluppo industriale e alle infrastrutture di supporto (diminuendo anche il rischio geopolitico derivante dalla dipendenza dalle forniture energetiche di origine fossile), sia in termini di aumento delle fonti di reddito e di occupazione delle popolazioni locali, attraverso le attività di consorzi territoriali gestiti autonomamente a livello locale.

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