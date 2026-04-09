I Feel Gold all'IDA Summit 2026: quando l'oro diventa linguaggio comune tra culture e continenti

C'è un filo sottile ma resistente che lega da sempre l'oro all'Africa: non solo come risorsa estrattiva, ma come elemento identitario, simbolo di continuità tra generazioni, materiale con cui le culture si sono raccontate e riconosciute. È questo filo che I Feel Gold porta all'IDA Summit 2026 di Torino, scegliendo di affiancare come partner l'Iniziativa per lo Sviluppo Africano in uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti per chi guarda al continente africano con serietà e progettualità.

Fondata con l'obiettivo dichiarato di restituire all'oro il suo spessore culturale prima ancora che finanziario, I Feel Gold si è costruita intorno a un'idea semplice ma controcorrente: il metallo prezioso non va trattato come uno strumento speculativo, ma come un bene reale, tangibile, capace di attraversare il tempo senza perdere significato. Un bene che si custodisce, si trasmette, si rispetta.

Dietro a questa visione c'è una struttura operativa precisa: una filiera controllata in ogni passaggio, procedure definite, aggiornamento normativo costante e una governance che mette la trasparenza al primo posto. Non è retorica: è il modo in cui l'azienda ha scelto di costruire il rapporto con chi si avvicina all'oro fisico, spesso disorientato da un mercato pieno di promesse eccessive e linguaggi opachi. I Feel Gold lavora in senso opposto — per rendere accessibile ciò che è complesso, credibile ciò che spesso non lo è.

Parte integrante di questo approccio è l'attenzione alla cultura, intesa in senso ampio. L'azienda ha investito nella produzione di contenuti, nella promozione di eventi e nella costruzione di percorsi informativi che aiutino le persone a capire davvero cos'è l'oro, da dove viene, cosa rappresenta e perché vale la pena conoscerlo prima di possederlo. Non è un dettaglio marginale: in un settore spesso percepito come riservato a pochi, abbassare le barriere della comprensione è già un atto concreto di responsabilità.

Ecco perché la scelta di partecipare all'IDA Summit non è una mossa di visibilità. L'IDA - organizzazione con status consultivo speciale presso l'ECOSOC delle Nazioni Unite dal 2017 - connette imprenditori africani e internazionali, sviluppa progetti nei settori dell'agronomia, dello sviluppo rurale e della pianificazione, costruisce reti fondate sulla qualità delle relazioni più che sulla quantità dei contatti. È un contesto in cui la sostanza viene prima della forma, e I Feel Gold si riconosce pienamente in questa scala di valori.

L'Africa, del resto, è un capitolo fondamentale nella storia dell'oro: custodisce alcune delle riserve più importanti del pianeta e tradizioni aurifere che risalgono a secoli fa. Portare al Summit una visione dell'oro come bene culturale e intergenerazionale significa contribuire a un dialogo che ha radici profonde e un futuro ancora tutto da scrivere. È in questa prospettiva che I Feel Gold entra all'IDA Summit 2026: non come ospite, ma come interlocutore.

Un'azienda che non ha fretta di crescere, ma ha le idee chiare su dove vuole arrivare: un posizionamento solido nel mondo dell'oro fisico, costruito giorno per giorno attraverso la coerenza tra quello che si dice e quello che si fa. Il Summit di Torino è uno dei passi in questa direzione.

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