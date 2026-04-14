Istruttore di SUP: brevetto, workshop e masterclass: cosa cambia davvero

Chi li propone, però, non sempre ha le stesse credenziali. E la differenza, per chi insegna come per chi impara, non è questione di stile o di carisma personale: è una questione di tutela concreta, legale e assicurativa. Scegliere il percorso giusto, che si tratti di un brevetto professionale o di un workshop SUP per istruttori, cambia radicalmente le prospettive di chi vuole lavorare nell'acqua.

SUP Italy Academy: undici discipline, un solo obiettivo

SUP Italy Academy (SIA) è una società sportiva che forma istruttori certificati in undici discipline degli sport acquatici, dal SUP flat water al surf, dalla canoa al SUP yoga flow, fino al motosurf e all'allenamento presurfistico. I brevetti rilasciati sono riconosciuti dal CONI attraverso AICS, Ente di Promozione Sportiva con valore equiparabile a una licenza d'esercizio professionale: chi li ottiene può aprire una scuola, collaborare con strutture ricettive e lavorare in modo fiscalmente e assicurativamente corretto su tutto il territorio nazionale.

Il modello formativo si articola su tre livelli: i Docenti Nazionali, uno per ogni disciplina, che definiscono i contenuti didattici e redigono la dispensa ufficiale del corso; i Formatori, istruttori già brevettati che dopo un percorso specifico ottengono l'abilitazione a tenere i corsi al posto del Docente; gli Istruttori, la base del percorso formativo. Un sistema piramidale pensato per garantire standard omogenei in tutta Italia, con circa una dozzina di Docenti Nazionali e una quindicina di Formatori attivi, distribuiti per regione, che coprono anche le aree limitrofe quando necessario.

Istruttore di SUP: perché senza brevetto CONI si lavora nell'illegalità

Il paradosso del settore è semplice da spiegare e difficile da ignorare. In Italia chiunque può salire su una tavola, dichiararsi istruttore e iniziare a far pagare lezioni. Nessuna barriera burocratica lo impedisce, almeno in apparenza. Ma nel momento in cui un allievo si fa male, o in cui un controllo fiscale mette sotto esame l'attività, l'assenza di un brevetto riconosciuto dal CONI trasforma ogni corso tenuto in un'esposizione diretta al rischio legale e assicurativo.

Solo i brevetti con riconoscimento CONI permettono di operare al pari di una licenza d'esercizio, perché riconosciuti sia a livello legale che assicurativo. Una distinzione che il mercato, spesso, non comunica con la chiarezza che meriterebbe.

Cosa si impara davvero in un corso SUP flat water certificato

Il SUP flat water è la disciplina base, quella che ogni professionista dell'acqua deve padroneggiare prima di qualsiasi specializzazione. Non si tratta solo di saper stare in piedi su una tavola: il corso copre tecnica di pagaiata, postura, manovre di sicurezza, lettura delle condizioni meteorologiche, gestione degli allievi in acqua e conoscenza approfondita dell'attrezzatura.

C'è però un elemento che separa un istruttore formato da qualsiasi tutorial online o manuale scritto dal migliore dei campioni: la capacità di correggere. Un libro non vede che tieni la pagaia a rovescio. Un video non si accorge che i tuoi piedi sono nel posto sbagliato. Un istruttore sì, e sa dirti esattamente come cambiare. SUP Italy Academy costruisce questa competenza in modo sistematico: ogni corso include la visione di un video di circa 40 minuti interamente dedicato agli errori più comuni degli allievi, distillato da oltre 10.000 ore di tirocini svolti in tutta Italia in dodici anni di insegnamento. Un patrimonio didattico unico, che trasforma la capacità di riconoscere e correggere gli errori da qualità auspicabile a standard irrinunciabili.

Il metodo ha anche una seconda conseguenza, meno ovvia ma altrettanto concreta. Imparare il SUP flat water con le basi giuste significa costruire una postura e una tecnica che reggono anche quando l'acqua cambia. Chi viene formato con questo approccio, il giorno in cui vorrà avvicinarsi al SUP wave non riparte da zero: con due o tre lezioni specifiche, la tavola sulle onde diventa familiare. Non è una promessa di marketing. È la logica di un metodo che insegna la disciplina nella sua interezza, non solo come si pagaia da un punto all'altro.

La durata è di due giorni, con eventuale tirocinio integrativo per chi non ha ancora una base pratica consolidata. Al termine, chi supera l'esame ottiene un brevetto AICS con riconoscimento CONI, valido su tutto il territorio nazionale per aprire una scuola, collaborare con strutture ricettive, hotel, villaggi o centri nautici. Non un attestato di partecipazione, non un certificato generico: una qualifica professionale a tutti gli effetti, con tutto ciò che comporta in termini di opportunità di lavoro reale.

Dal workshop al brevetto: il percorso flessibile di SUP Italy Academy

Per chi vuole avvicinarsi al mondo della formazione acquatica senza impegnarsi subito in un percorso professionalizzante completo, SUP Italy Academy ha strutturato un'alternativa concreta. Il corso SUP flat water ha un costo di 450-495€ e porta al brevetto; il workshop, a 295€, offre la stessa qualità formativa teorica e pratica, ma senza esame finale né brevetto: al termine si riceve un attestato di partecipazione.

La differenza non è solo economica. Il workshop è pensato per chi vuole esplorare la disciplina con serietà, senza la pressione di una certificazione professionale immediata, e si rivela spesso la scelta giusta per sportivi già attivi che vogliono capire se trasformare la passione in professione. Non è un binario morto: chi in un secondo momento decide di conseguire il brevetto può farlo attraverso un percorso di upgrade, versando solo la differenza rispetto al costo già sostenuto, facendo una prova pratica di insegnamento sotto il controllo di un nostro Coach Supervisor e superando l’esame. I 295€ del workshop non sono spesi, sono investiti.

Le masterclass: quando il tuo brevetto non basta più

C'è poi una terza categoria di percorsi, spesso sottovalutata: le masterclass. Con un costo indicativo di circa 280-295€, sono rivolte a chi possiede già un brevetto di SUP, ottenuto con AICS o con qualsiasi altro ente o federazione riconosciuta, e vuole acquisire competenze specifiche in discipline avanzate come SUP race, SUP wave o SUP river.

Un istruttore brevettato in SUP flat water ha i permessi per accompagnare allievi anche in queste discipline, ma non necessariamente la preparazione tecnica per farlo in sicurezza. Le masterclass colmano esattamente questo gap, con sessioni condotte da docenti con curriculum sportivi verificabili: atleti che hanno gareggiato a livello nazionale e internazionale, professionisti con anni di esperienza sul campo e una conoscenza delle discipline che va ben oltre la teoria. Anche qui, chi lo desidera può convertire la masterclass in un brevetto specifico con un upgrade dedicato, un sistema pensato per valorizzare quanto già acquisito, aggiungendo competenza su competenza senza disperdere né esperienza né risorse.

Formare istruttori competenti non è solo una questione di mercato. È una responsabilità verso chi sceglie di imparare e verso chi ha deciso di fare dell'acqua il proprio posto di lavoro.













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