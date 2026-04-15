Vene varicose: come prepararsi ad affrontare meglio il caldo estivo

Per questo è fondamentale, per chi ne soffre così come per chi presenta una predisposizione genetica all’interno del nucleo familiare, prepararsi ad affrontarle meglio in previsione dell’arrivo della calda stagione.

Come? Prendendosi cura del benessere delle proprie gambe, prestando attenzione all’alimentazione e allo stile di vita, valutando l’adozione di alcuni prodotti di matrice green come gli integratori per vene varicose. Scopriamo qualcosa di più.

Integratori per vene varicose: perché assumerli in vista dell’estate

Le vene varicose si caratterizzano per la condizione di dilatamento che rende più complessa la risalita del sangue in direzione del cuore, a fronte di una stagnazione nella zona delle caviglie. Ma c’è un modo per affrontare questa condizione con maggiore serenità.

In caso di vene varicose si può valutare l’assunzione di integratori mirati in grado di assicurare una maggiore efficienza a livello locale, qualcosa di particolarmente prezioso nella calda stagione. Si tratta di formulazioni che presentano composizioni studiate appositamente per ottimizzare l’elasticità dei vasi venosi nonché della cute, supportando il drenaggio dei liquidi presenti nei tessuti.

Sono inoltre validi come per una riduzione della formazione degli edemi a livello venoso e hanno il vantaggio di risultare ben tollerati dall’organismo, senza particolari effetti collaterali.

Gli integratori per vene varicose hanno però una peculiarità: non agiscono in maniera subitanea, ma graduale, senza comunque sostituirsi a un’alimentazione equilibrata né a uno stile di vita salutare. L’ideale è perciò assumerli in anticipo rispetto all’arrivo delle temperature più elevate: la primavera è un periodo ottimale.

Parliamo pertanto di prodotti di supporto per il benessere delle gambe, ma che di per sé non si dimostrano risolutivi. Vediamo quindi altre buone pratiche da adottare in vista dell’estate, consigli semplici che, come per gli integratori mirati per le vene varicose, non si sostituiscono al confronto con il medico, che rimane imprescindibile.

Vene varicose: l’importanza di praticare regolarmente attività fisica

Fare attività fisica con una certa regolarità si rivela fondamentale sempre, per l’essere umano: a qualsiasi età e in chiave preventiva per il benessere salutare. Lo è in particolare in presenza di vene varicose, per le quali diventa essenziale allenare i muscoli delle gambe e nella fattispecie quelli del polpaccio.

Una buona soluzione è fare delle camminate brevi, anche più volte al giorno, così da attivare la circolazione sanguigna. L’orario preferenziale è quello della prima mattina, quando l’organismo si risveglia. Attenzione invece a evitare i momenti più caldi della giornata, ovvero tra le 11 e le 15.

Per chi vive o va in vacanza in aree di mare, la camminata è perfetta da fare lungo la spiaggia e meglio ancora con acqua fino al polpaccio: ciò consente un’attivazione della circolazione ancora più produttiva.

La camminata può essere abbinata ad attività di ginnastica a corpo libero come quelle di matrice posturale, che permettono di rinvigorire gli arti inferiori in maniera globale, partendo dai piedi.

Alimentazione e stile di vita d’estate per le vene varicose

La correlazione può apparire meno evidente ma non per questo si dimostra poco consistente: il fumo di sigaretta nuoce gravemente alla salute e non giova affatto a una condizione quale le vene varicose. Andrebbe quindi eliminato.

Altrettanto dannose si rivelano alcune abitudini alimentari improntate all’eccesso, come quelle relative al consumo di alcolici e di caffè, che non vanno per forza tolti al 100% dalla dieta, ma certamente non bisogna eccedere.

Fondamentale mantenere il corpo idratato, attraverso il consumo di acqua (almeno 1,5 litri/2 litri al giorno) nonché di frutta e verdura di stagione: sia la primavera che l’estate offrono una vasta scelta per questi ingredienti.

Infine, attenzione a non eccedere con i dolci (inclusi gelati e granite) nonché i grassi di origine animale. Meglio preferire le carni bianche come coniglio, pollo e tacchino, il pesce azzurro (sgombri, alici, sardine, ecc.), evitando di condirli eccessivamente.

Gli indumenti da indossare con le vene varicose

L’abbigliamento, in presenza delle vene varicose, è importante che non sia troppo aderente né costrittivo: è essenziale preferire indumenti rispettosi della pelle, pratici per quando si sta in movimento.

La scelta delle scarpe è cruciale: devono essere un poco rialzate e in linea con la propria condizione posturale, anche per quanto riguarda una calzatura come i sandali.

Un’accortezza in più riguarda le calze elastiche, di per sé valide per le vene varicose; esistono dei modelli ad hoc per l’estate ed è consigliabile confrontarsi con il proprio medico.















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